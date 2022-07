Djokovic gør det igen

Den serbiske tennisstjerne Novak Djokovic er klar til endnu en Wimbledon-finale.

Fredag vandt topseedede Djokovic med 2-6, 6-3, 6-2 og 6-4 over den niendeseedede britiske hjemmebanedarling Cameron Norrie.

Djokovic har vundet Wimbledon hele seks gange, heriblandt de seneste tre udgaver af den berømte britiske grand slam-turnering på græsset i London.

I finalen søndag møder Djokovic australske Nick Kyrgios. Australieren blev torsdag klar til sin første grand slam-finale, da en skadet Rafael Nadal trak sig fra turneringen.

Spanieren har problemer med mavemusklerne. Nadal er noteret for 22 grand slam-titler, hvilket er rekord. Djokovic er sammen med schweizeren Roger Federer, der er på vej tilbage til sporten fra en skade, noteret for 20 af slagsen.

- Han spiller frit, har et stort anlagt spil og en masse power i sine slag, siger Djokovic ifølge AFP efter kampen om Kyrgios, som trænede på Wimbledons anlæg, mens Djokovic var i kamp.

To gange har Djokovic stået over for Kyrgios. Begge gange var i 2017, og Kyrgios vandt begge opgør med 2-0 i sæt.

- Jeg har aldrig vundet et sæt mod ham. Forhåbentlig kan det være anderledes denne gang. Han har ikke meget at tabe, siger Djokovic.

Søndagens Wimbledon-finale bliver nummer otte for Djokovic.

Serberen så ellers en anelse rystet ud fra begyndelsen af fredagens semifinale.

Norrie havde aldrig været i en semifinale i en grand slam-turnering inden fredagens kamp. Men briten spillede klart bedst og sikrede sig første sæt med et servees.

Til gengæld hævede Djokovic sit niveau i andet sæt, hvor fejlene fra Norrie kom oftere, mens Djokovic pakkede sine mere væk. Som da Norrie sendte en baghånd ud, så Djokovic kom på 1-1 i sæt.

Og så var Djokovic ikke til at stoppe. Tredje sæt blev sikret uden de store anstrengelser.

Djokovic lagde i fjerde sæt ud med at bryde Norries serv i det første parti. Norrie kæmpede flot, og han tvang Djokovic til at serve kampen hjem, hvilket serberen gjorde. Djokovic sendte en god serv afsted, og den kunne Norrie ikke få over nettet.

