Djokovic hylder WTA for at droppe Kina

Verdens nummer et på herresiden i tennis, Novak Djokovic, støtter kvindernes internationale tennisforbund, WTA's, 'modige' beslutning om at suspendere alle sine turneringer i Kina.

Det siger serberen onsdag på et pressemøde i Madrid, hvor han for tiden deltager i den årlige Davis Cup-turnering.

WTA har besluttet at suspendere alle turneringer i Kina ovenpå sagen om tennisspilleren Peng Shuai, der for nylig beskyldte et tidligere ledende medlem af Kinas kommunistparti for gentagne seksuelle overgreb over flere år.

Efterfølgende gav den 35-årige kineser ikke lyd fra sig i længere tid. Det har ført til bekymringer omkring hendes helbred og sikkerhed i hjemlandet.

Derfor har WTA taget den eneste rigtige beslutning, mener Djokovic.

- Jeg støtter fuldstændig WTA's standpunkt, fordi vi har ikke nok viden om Peng Shuai og hendes helbred. WTA's standpunkt er meget frygtløst og modigt, siger serberen.

Han tilføjer, at det er 'yderst vigtig for hele tennisverdenen', at kineseren har det godt.

34-årige Djokovic har tidligere udtrykt sin støtte til WTA's trusler om også at afbryde flere af forbundets lukrative forretningsforbindelser med Kina.

Peng Shuai fremsatte anklagerne mod Kinas tidligere vicepremierminister Zhang Gaoli på det sociale medie Weibo 2. november.