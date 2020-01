Djokovic i triumftog: Et af de fedeste øjeblikke i karrieren

Serbien er den samlede vinder af den første udgave af tennisturneringen ATP Cup.

Det står klart, efter at Serbien vandt finalen med 2-1 i kampe over Spanien.

I den afgørende doublekamp vandt Novak Djokovic og Viktor Troicki 6-3, 6-4 over Feliciano López og Pablo Carreño Busta.

Den serbiske duo blev ellers brudt i det første parti og kom bagud 0-2 og 1-3, inden de vendte kampen.

Djokovic og Troicki leverede et flot comeback og brød spanierne to gange og vandt dermed første sæt.

I andet sæt var det spanierne, der blev brudt i første parti, og det blev afgørende for sætsejren og den samlede serbiske sejr.

I singlekampene havde nationerne vundet en kamp hver.

Djokovic vandt i en nøglekamp mod Rafael Nadal med cifrene 6-2, 7-6 og udlignede dermed til 1-1 i kampe.

Forinden havde Roberto Bautista-Agut vundet 7-5, 6-1 over Dusan Lajovic og bragt Spanien foran med 1-0 i kampe.

Nadal skulle oprindeligt have spillet doublekampen, men verdensetteren var for træt og tom for energi og overlod pladsen til Lopez.

Foto: Edgar Su/Reuters/Ritzau Scanpix

Foto: Ciro De Luca/Reuters/Ritzau Scanpix

Foto: Edgar Su/Reuters/Ritzau Scanpix

Foto: Ciro De Luca/Reuters/Ritzau Scanpix

Foto: Ciro De Luca/Reuters/Ritzau Scanpix

Djokovic var lettet over sejren, og han fremhævede triumfen som noget af det største i hele serberens glorværdige karriere.

- Jeg vil huske denne oplevelse i resten af mit liv. Det er bestemt et af de fedeste øjeblikke i min karriere.

- At spille for holdet og for mit land og med mine venner kan ikke matches. Det er bare så specielt, siger Djokovic i et vinderinterview på banen.

I løbet af turneringen har flere spillere doneret penge som støtte til det arbejde, der bliver gjort i forbindelse med de skovbrande, der hærger i Australien.

Spillerne har doneret penge for deres serveesser i turneringen, og det har kastet 132.200 dollar af sig i donation.

- Vi ved, at Australien er midt i en hård tid med disse skovbrande. Og vi er glade for at kunne hjælpe, siger Djokovic.

Ud over spillernes bidrag har ATP doneret 750.000 dollar i støtte.

