Djokovic i vildt comeback

20-årige Jannik Sinner fra Italien er en af de spillere, som ventes at sørge for tronskiftet i tennisherrernes top, men tirsdag udsatte Novak Djokovic skiftet lidt endnu.

Med et spektakulært comeback efter at være nede 0-2 i sæt i Wimbledons kvartfinale vendte serberen kampen på hovedet og tog en maratonsejr på 5-7, 2-6, 6-3, 6-2 og 6-2 over den ellers velspillende italiener.

Mesteren fra de seneste tre udgaver af den prestigefulde grand slam-turnering på græs var ellers i alvorlige problemer undervejs i opgøret.

Den enorme sikkerhed i spillet, som normalt kender Djokovic' spil, var ingen steder at se i de to første sæt.

Sædvanligvis er han ikke så afhængig af sin førsteserv som mange andre spillere, fordi hans grundspil fra baglinjen er så fremragende.

Men tirsdag vandt han i de to første sæt under 35 procent af de point, som blev sat i gang af hans andenserv. Det er langt under vanlig standard for serberen.

Det gav Sinner gode breakmuligheder, som italieneren udnyttede to gange i første sæt, mens han selv kun afgav et serveparti.

I andet sæt fik Djokovic end ikke en breakmulighed selv, mens Sinner udnyttede halvdelen af sine fire breakmuligheder i et sæt, hvor Djokovic slet ikke kunne sætte sit spil sammen.

På randen af exit var det som om, alvoren gik op for den 20-foldige grand slam-vinder.

Han løftede sit spil markant, fandt ro og rytme i egen serv og var pludselig ovenpå i duellerne. Fire breakbolde tidligt i tredje sæt blev vekslet til et brud, som han holdt hele vejen hjem i sættet.

Det sæt vendte kampen helt på hovedet. Djokovic' udtryksløse blik var afløst af hyppige knyttede næver, mens Sinner pludselig ikke kunne stå imod det serbiske tryk fra baglinjen.

Med to servegennembrud buldrede Djokovic på 4-0 i fjerde sæt, og så var det reelt afgjort.

Sinner var forståeligt rystet, og mens hans fejlprocent steg, fortsatte Djokovic med at imponerede. De enestående slag fra værktøjskassen blev også hevet frem, og så var det game over for Sinner.

Femte sæt blev hevet hjem efter to break og afsluttet med et blankt serveparti.