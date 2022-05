Djokovic indrømmer: Jeg var dybt rystet

Novak Djokovic blev efter et juridisk tovtrækkeri smidt ud af Australien i januar, fordi hans modvilje mod corona-vaccination stred mod reglementet i årets første Grand Slam-turnering, Australian Open.

Den serbiske superstjerne var i den periode blandt de mest omtalte personer på kloden, og der var tale om en regulær diplomatisk krise mellem Serbien og Australien.

Siden fulgte en tung, tung periode for den 20-dobbelte Grand Slam-vinder, hvor han enten ikke måtte stille op til turneringer, eller, når det lykkedes, tabte hurtigt til undermålere, der til daglig er typer, han spiser til morgenmad.

Nu stiller han op i Madrid, og undervejs i turneringen har han fortalt om den periode, der fulgte i kølvandet på dramaet i Melbourne.

- Jeg må indrømme, at jeg fuldstændig undervurderede den følelsesmæssige tilstand, jeg befandt mig i. Egentlig havde jeg tænkt: 'Nåh, jeg er ude af Australien. Du ved, sådan er det. Hvad der var sket, var sket. Jeg skulle videre, siger han.

Røg ud til verdens nummer 123

Men det svært at komme videre.

- Det følelsesmæssige og mentale spor blev hængende de kommende måneder, og det er først de seneste uger, jeg føler, jeg er kommet videre og har fået brugt det positivt til noget brændsel og positiv energi, siger Djokovic.

Djokovic forlader et hotel i Melbourne og derefter Australien i januar. Foto: Loren Elliott/Reuters/Ritzau Scanpix

Efter Melbourne fik han lov at stille op i Dubai, vandt et par kampe men røg så ud til verdensranglistens nummer 123, Jiri Vesely.

I begyndelsen af april forsøgte han igen. Denne gang i Monte Carlo, men hér var spanske Alejandro Davidovich Fokina for svær en modstander i den første kamp, og første på hjemmebane i Beograd lidt senere i april lykkedes det at nå en finale. Men efter tre sejre i træk tabte Djokovic finalen til Andrey Rublev.

Så status før de store grusturneringer: Otte kampe og fem sejre.

- Det var en situation og nogle omstændigheder, jeg ikke havde stået i før i mit liv, siger han og opremser sine mange år som professionel spiller samt sin involvering i spillerråd og tennis-politik.

- Jeg mener selv, jeg er ret erfaren, men det her var noget andet. Uventet, du ved. Så det ramte mig.

Tingene fungerede slet ikke for Djokovic i Dubai. Foto: Kamran Jebreili/AP/Ritzau Scanpix

- Det var mere mentalt og følelsesmæssigt end fysisk, for jeg forsøgte bare at forstå, forsøge at komme tilbage til den perfekte mentale balance, forsøge at få sjæl og krop til at harmonere og tilgå næste turnering, som jeg havde været vant til før.

'Var ikke mig selv'

Han begyndte at spille turneringer igen, men det hjalp ikke det store.

- Jeg skulle stadig håndtere det følelsesmæssige. Jeg ved ikke..det er svært at forklare. Men det holdt mig tilbage. På en måde. Især i de første turneringer. Jeg følte ikke, jeg var mig selv. Jeg var mere nervøs og i en mere defensiv tilstand, mentalt, siger han.

Han har fået tilladelse til at spille både French Open og Wimbledon, så jagten på den historiske 21. Grand Slam-titel fortsætter for den 34-årige Djokovic.

Han er klar til kvartfinalen efter en klar sejr i to sæt over Gael Monfils, mens Andy Murray trak sig fra deres møde i 2. runde. I kvartfinalen møder han polske Hubert Hurkacz.