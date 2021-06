Djokovic kalder triumf mod Nadal en af de største nogensinde

Novak Djokovic rangerer sin triumf fredag mod Rafael Nadal helt i toppen af alle sine bedrifter.

Den serbiske verdensetter tildelte i French Open-semifinalen gruskongen Nadal det blot tredje nederlag i løbet af spanierens 108 kampe på det røde grus i Frankrig.

Nadal har over 16 år domineret grand slam-turneringen næsten totalt med i alt 13 titler, og det gør sejren helt særlig for Djokovic.

- Det var et privilegie at stå over for Rafa i sådan en fantastisk kamp, siger Djokovic efter godt og vel fire timers tennis ifølge nyhedsbureauet AFP.

- I aften var nok min bedste kamp nogensinde i Paris.

Kampen var den 58. mellem de to spillere. Den kan potentielt blive blandt de mest betydningsfulde i topspillernes kappestrid om at slutte karrieren med de mest imponerende statistikker.

Med sejren kan Djokovic således ved French Open fortsat håbe på at blive den første mand i over 50 år, der vinder alle fire grand slam-turneringer to gange.

Samtidig kan han i finalen mod græske Stefanos Tsitsipas vinde sin 19. grand slam-titel. Roger Federer og Rafael Nadal har 20 hver.

- Denne her er helt klart i top tre over de kampe, som jeg har spillet i løbet af hele min karriere, siger Djokovic.

- Det handler både om kvaliteten af den tennis, der blev spillet, og at spille mod min største rival på den bane, hvor han har haft så meget succes og været den dominerende skikkelse i over 15 år. Og så var der atmosfæren, som var fuldstændig elektrisk. Simpelthen fantastisk.

- Det er en af de aftener og kampe, som man vil huske for evigt, tilføjer serberen ifølge nyhedsbureauet Reuters efter sejren på 3-6, 6-3, 7-6, 6-2.

Nadal peger efter kampen på, at træthed spillede en rolle for ham.

- Det var nok ikke min bedste kamp i dag, selv om jeg kæmpede, siger Nadal ifølge AFP.

- Nogle gange vinder man, nogle gange taber man. Jeg havde en stor chance i dag. Der blev spillet nogle vilde bolde, men der var også noget udmattelse.

Spanieren kom flyvende ud til kampen og skaffede sig en 5-0-føring i første sæt.

Men herefter fik Djokovic ædt sig i ind i opgøret og revancheret sit sviende finalenederlag til Nadal fra sidste år.

Djokovic fortæller efter kampen, at han var helt bevidst om, at der skulle noget særligt til.

- Hver gang, man går på banen mod ham, så ved man, at man skal bestige Mount Everest for at vinde mod ham her.