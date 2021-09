Djokovic kan blive den første i 52 år

Den serbiske tennisetter Novak Djokovic rykkede natten til lørdag dansk tid ét skridt tættere på en historisk triumf.

Med en sejr over tyske Alexander Zverev sikrede han sig en plads i finalen i grand slam-turneringen US Open.

Vinder han den, bliver han den første mandlige tennisspiller i 52 år, som tager alle fire grand slam-titler i samme sæson.

Djokovic og Zverev spillede en underholdende kamp, og de to måtte da også ud i femte sæt, før tyskeren måtte se sig slået af Djokovic med cifrene 4-6, 6-2, 6-4, 4-6, 6-2.

Her lignede det i første omgang, at serberen skulle give Zverev æg i sidste sæt, da Djokovic kom foran med 5-0. Zverev formåede dog at holde serven og derefter bryde, så der stod 5-2.

Til sidst brød Djokovic Zverevs serv og lukkede kampen.

Dermed skal Novak Djokovic spille finalekamp mod russeren Daniil Medvedev, som starter ved midnat mellem søndag og mandag dansk tid.

Og her kan han altså med en sejr fuldende en bedrift, der ikke er set magen til hos mændene i 52 år.

Efter kampen siger Djokovic, at han kommer til at lægge 'hjerte, sjæl, krop og hoved' i kampen mod Medvedev.

- Jeg kommer til at spille, som var det min sidste kamp nogensinde, siger Djokovic efter sejren over Zverev.

- Det er sådanne øjeblikke, som man lever for. Det er den slags unikke muligheder, man drømmer om, når man leder efter motivationen.

Steffi Graf præsterede det hos kvinderne i 1988 som den seneste.

Den seneste mandlige spiller, der har klaret bedriften, er australske Rod Laver, som vandt de fire store grand slam-turneringer i 1969.

Djokovic vil med en sejr desuden komme op på 21 grand slam-titler, hvilket vil være rekord hos mændene.