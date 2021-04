Djokovic kikser på hjemmebane

Verdensetteren Novak Djokovic er færdig ved turneringen Serbia Open efter nederlag til Aslan Karatsev i semifinalen.

Russeren, som er nummer 28 i verden, slog hjemmebanefavoritten i Beograd med 7-5, 4-6, 6-4.

Det er første gang, det lykkes Karatsev at nedlægge en spiller af Djokovics kaliber. De to har tidligere mødtes én gang. Det var så sent som i februar, hvor serberen vandt sikkert 3-0 i sæt ved Australian Open.

I finalen, som spilles søndag, skal Karatsev op imod enten Taro Daniel eller Matteo Berrettini.

Det er anden turnering i træk, at Novak Djokovic ryger tidligt og uventet ud. I Monte-Carlo røg han tidligere på måneden ud i ottendedelsfinalen, da han blev nedlagt af undertippede Daniel Evans.

Serbia Open afvikles i år for første gang siden 2012. Novak Djokovic har tidligere vundet turneringen to gange. Det skete i 2009 og 2011. Sejr bliver det imidlertid ikke til i år.

Som cifrene antyder, gik det allerede galt for Djokovic i første sæt, hvor begge spillere bøvlede med at holde serv.

Karatsev var nødt til at bryde tre af Djokovics servepartier for at trække det længste strå i første sæt.

Præcis samme kampbillede udspillede sig i andet sæt - men med omvendt fortegn. Novak Djokovic lignede pludselig en mand, der havde ramt finaleniveau og tvang kampen ud i et tredje sæt.

Her fulgtes de to ad helt frem til 3-3, inden Karatsev fik ram på Djokovic. Ved stillingen 3-5 havde Karatsev sågar en enkelt matchbold, som Djokovic overlevede.

Karatsev kunne imidlertid sikre sig sejren ved efterfølgende at holde serv, og det lykkedes, selv om Djokovic havde to breakbolde.

Dermed er russeren altså klar til finalen, mens Novak Djokovic må tilbage på træningsbanen for at finde den form, han i øjeblikket mangler.