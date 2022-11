Djokovic lægger fra land med sejr i sæsonfinale

Novak Djokovic fik mandag en god start på herrernes sæsonfinale i tennis, ATP Finals.

I sin første af tre gruppekampe slog det serbiske tennisikon Stefanos Tsitsipas. Grækeren blev besejret i to sæt med cifrene 6-4, 7-6.

Djokovic og Tsitsipas er i gruppe med de to russere Andrey Rublev og Daniil Medvedev. Når alle har mødt hinanden én gang, går de to bedste videre til semifinalerne.

Novak Djokovic fik en perfekt start på kampen mod Stefanos Tsitsipas, da han brød grækeren i første parti.

Det brud endte også med at blive afgørende, da ingen af de to formåede at vinde i den andens udlæg i resten af sættet. Til sidst kunne Djokovic derfor serve sættet hjem, og det gjorde han på sin første sætbold.

Andet sæt var helt jævnbyrdig. De to spillere servede godt og forhindrede hinanden i at bryde.

Derfor skulle der også et tiebreak til for at finde en vinder. Her kom Tsitsipas hurtigt under pres efter to tabte dueller, som var blevet sat i gang af grækeren.

Det gjorde det til 4-1 til Djokovic. Tsitsipas fik lidt efter reduceret til 4-5, men i sin egen serv gjorde Djokovic arbejdet færdigt. Med et servees lukkede han kampen på første matchbold.

Tidligere mandag vandt Andrey Rublev i det rent russiske opgør mod Daniil Medvedev. Rublev vandt i tre sæt med cifrene 6-7, 6-3, 7-6.

Novak Djokovic har vundet herrernes sæsonfinale, hvor verdensranglistens top-8 deltager, fem gange tidligere. Senest i 2015.

Holger Rune er førstereserve i sæsonfinalen. Det betyder, at hvis en spiller bliver skadet undervejs, vil danskeren træde ind.