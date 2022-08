Djokovic må droppe US Open

Tennisstjernen Novak Djokovic får ikke tilladelse til at rejse til grand slam-turneringen US Open i New York. Serberen er ikke vaccineret mod covid-19

Grand slam-turneringen US Open bliver uden verdensstjernen Novak Djokovic.

En af tidernes bedste mandlige tennisspillere må nemlig ikke rejse ind i USA. Serberen er ikke vaccineret mod covid-19.

- Desværre vil jeg ikke være i stand til at rejse til New York denne gang for at spille US Open, skriver Djokovic på Twitter.

- Jeg ønsker alle mine medspillere held og lykke. Jeg vil holde mig i god form og bevare mit positive sind, imens jeg venter på muligheden for at konkurrere igen. Vi ses snart, tennisverden, lyder det videre.

US Open begynder på mandag.

Tidligere i år var en manglende vaccination også årsagen til, at Djokovic efter en længere saga med divergerende meldinger ikke kunne deltage i grand slam-turneringen Australian Open. Dengang var han rejst til Australien, men endte med at blive deporteret.

Annonce:

Djokovic har flere gange bebudet, at han hellere vil gå glip af deltagelsen i de største turneringer i verden, end han vil lade sig vaccinere.

- Jeg er ikke imod vaccination, men jeg vil altid støtte, at man selv bestemmer, hvad man vil putte i sin krop, sagde Djokovic i februar.

Han har ikke været i aktion siden juli, hvor han vandt Wimbledon.

Siden dengang har størstedelen af verdenseliten deltaget i store turneringer i USA, men dem har Djokovic af samme årsag ikke deltaget i.

Som følge deraf er den 35-årige serber dumpet ned på verdensranglistens sjetteplads.

Djokovic har deltaget i US Open 16 gange i karrieren, og i 2011, 2015 og 2018 vandt han turneringen, der har hjemme i bydelen Queens.

Dertil kommer, at han yderligere seks gange har været i turneringens finale. Det var han så sent som sidste år, hvor russeren Daniil Medvedev viste sig for stærk.

Annonce:

I alt har Djokovic vundet 21 grand slam-titler i single, hvilket kun spanieren Rafael Nadal kan overgå på herresiden. Hos kvinderne har Steffi Graf, Serena Williams og Margaret Court vundet over 21 grand slam-titler i single.