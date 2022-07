Djokovic moser landsmand

Novak Djokovic buldrede fredag videre i Wimbledon uden de store problemer.

Den seksdobbelte Wimbledon-vinder moste på lige under to timer landsmanden Miomir Kecmanovic med 6-0, 6-3, 6-4.

Djokovic tillod sig at lave fire dobbeltfejl og kiksede en forholdsvis stor del af sine førsteserver, men han var også mindst et niveau over sin 12 år yngre modstander i stort set alle spillets facetter.

Efter syv partier i træk til Djokovic fik Kecmanovic lidt fat i kampen i andet sæt, men efter at have kæmpet sig på 3-3 efter et langt parti tog storfavoritten igen fat.

I tredje sæt blev en flyvende Djokovic ved stillingen 5-2 brudt for første gang, men han beholdt fatningen og servede sejren hjem i sit næste serveparti.

Djokovic skal i fjerde runde op mod wildcard-spilleren Tim van Rijthoven, der er i gang med karrierens bedste uger.

For nylig slog den 25-årige hollænder verdens øjeblikkelige nummer et, Daniil Medvedev, i finalen i en græsturnering i hjemlandet, og siden har han fortsat sin opstigning i Wimbledon.

I sine to seneste kampe har hollænderen således overrasket og elimineret Reilly Opelka og Nikoloz Basilashvili, der var seedet som henholdsvis nummer 15 og 22.

I damesingle strøg tredjeseedede Ons Jabeur fredag sikkert videre efter 6-2, 6-3 over franske Diane Parry.

Femteseedede Maria Sakkari røg til gengæld ud. Grækeren tabte 3-6, 5-7 til Tatjana Maria.

Det er den 34-årige tyskers bedste resultat i karrieren i en grand slam-turnering. Hun vendte for et år siden tilbage fra barselsorlov efter at have født sit andet barn.

Tatjana Maria møder i fjerde runde Jelena Ostapenko, der er seedet som nummer 12.