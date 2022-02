Djokovic nægter: Villig til at betale prisen

I det første interview siden deporteringen fra Australien forklarer Novak Djokovic, at han vægter individets frihed højere end at spille de store Grand Slams

Hele verden fulgte med, da det i januar skulle afgøres, om verdens bedste mandlige tennisspiller, Novak Djokovic, kunne få lov til at forsvare sin titel til Australian Open.

Han ankom til Australien med en medicinsk dispensation, der tillod ham at rejse ind i landet uvaccineret, fordi han lige havde haft corona.

Udfaldet blev alligevel, at Djokovic fik annulleret sit visum og blev smidt ud af landet.

Nu fortæller Djokovic til BBC, at han hellere vil misse turneringer som French Open og Wimbledon, hvis det er et krav at skulle være vaccineret mod covid-19.

- Det er en pris, jeg er villig til at betale, siger han.

Novak Djokovic er villig til at misse den historiemæssigt største tennisturnering, Wimbledon, hvis vaccination er et krav. En turnering, han tidligere har vundet seks gange. Foto: Toby Melville/Ritzau Scanpix

Ikke anti-vaxxer

Den 34-årige tennisspiller understreger i interviewet, at han ikke er en del af anti-vax-bevægelsen.

- Jeg har aldrig været imod vaccination, men jeg har altid støttet, at man frit kan vælge, hvad man vil putte i sin krop, siger han og bekræfter, at han også er blevet vaccineret som barn.

- Princippet om at kunne bestemme over min egen krop er vigtigere for mig end at vinde nogen som helst turnering.

Det er meget vigtigt for Djokovic at være i tæt kontakt med sin krop, og beslutningen om ikke at blive vaccineret skyldes til dels også den positive effekt, hans ændring af diæt og søvnrytme har haft på hans evner som atlet.

- Jeg forsøger at være i harmoni med min krop i så stort et omfang, som det er muligt, siger han.

Spanske Rafael Nadal har i øjeblikket flest Grand Slam-titler med 21 i trofæskabet, efter han vandt Australien Open, som Djokovic ikke kunne deltage i.

Men Djokovic har stadig ambitioner om at blive den statistisk bedste mandlige tennisspiller nogensinde. Serberen har 20 Grand Slam-titler og ligger derfor og lurer lige efter Nadal.