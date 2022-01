Djokovic nægtet indrejse i Australien

Balladen omkring Novak Djokovic fortsætter.

Den nidobbelte vinder af Australian Open landede i Melbourne onsdag eftermiddag forud for den store australske turnering, men han kan ikke fortsætte ud af lufthavnen, da der er rod med hans visum.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters og flere australske medier.

Det sker få timer efter, at det meste af tennisverdenen tabte kæben, da Australian Open-arrangørerne bekendtgjorde, at man har tilladt Djokovic at deltage i Grand Slam-turneringen, selvom han er skeptisk mod en vaccination mod coronavirus.

Ifølge The Times kunne den 34-årige spiller ikke komme gennem paskontrollen i Melbourne. Et medlem af staben har angiveligt lavet en fejl i forbindelse med udarbejdelsen af det visum, som en ikke-vaccineret person skal have for at komme ind i landet.

Grænsekontrollen har efterfølgende kontaktet regeringen i staten Victoria for at spørge, om de kan løse det. Men uden at indikere grunden siger Jalla Pulford, der er blandt andet er minister for sport, at de ikke kan tillade Djokovic et individuelt visum.

- Vi kommer ikke til at lave et individuelt visum, der gør, at han deltage i Australian Open, skriver hun på Twitter.

