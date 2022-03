Djokovic nægtet indrejse i USA

Den prestigefyldte tennisturnering Indian Wells bliver uden stjernen Novak Djokovic.

Serberen er ikke vaccineret mod covid-19, og derfor kan han ikke få indrejsetilladelse i USA. Han kommer også til at misse en anden stor turnering, når Miami Open afvikles efter Indian Wells.

Det skriver han på Twitter.

- Jeg var automatisk med i lodtrækningen til Indian Wells og Miami Open, selv om det var usandsynligt, at jeg kunne få lov til at rejse. Nu har myndighederne bekræftet, at indrejserestriktionerne ikke ændrer sig, så jeg vil ikke være i stand til at spille i USA.

- Held og lykke til alle, der skal spille i turneringerne, skriver Djokovic på Twitter.

2022 åbnede med en anden kedelig sag for Djokovic. Efter at være rejst til Australien blev han deporteret igen og kunne ikke stille op i grand slam-turneringen Australian Open.

Da kvalifikationsturneringen til Indian Wells allerede er i fuld gang, kan danske Holger Rune ende med at lukrere på serberens afbud.

Nu er der nemlig en plads ledig i hovedturneringen, og en af de spillere, der taber i kvalifikationen, bliver alligevel honoreret med en plads i det fine selskab.

Holger Rune spiller sin afgørende kamp om en plads i hovedturneringen natten til torsdag dansk tid. Modstanderen er amerikaneren Stefan Kozlov.