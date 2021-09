Djokovic nedkæmper drilsk japaner

Novak Djokovic tabte for anden gang et sæt i grand slam-turneringen US Open, men det endte med en sejr i fire sæt til den serbiske verdensetter.

Djokovic vandt 6-7 (4-7), 6-3, 6-3, 6-2 over japanske Kei Nishikori, og dermed er han klar til fjerde runde, som svarer til turneringens ottendedelsfinaler.

Holger Rune tog i første runde også sæt fra Djokovic, da danskeren ligeledes tabte i fire sæt.

Nishikori var bedst i første sæt mod Djokovic, som havde store problemer med japanerens solide grundslag fra baglinjen.

Derefter fik Djokovic bedre styr på spillet, selv om det ofte blev nogle meget lange partier mod japaneren, der på intet tidspunkt gav op i duellerne og løb mange bolde op.

Efterhånden som kampen skred frem, så det ud til, at Nishikori blev mere og mere mør.

Djokovic vandt de efterfølgende tre sæt og snuppede sejr nummer 17 i træk i indbyrdes opgør mod Nishikori.

Med sejren har Djokovic fortsat mulighed for at vinde alle fire grand slam-titler i indeværende kalenderår. Det kaldes i tennissproget for en ægte Grand Slam.

Tidligere har serberen vundet både Australian Open, French Open og Wimbledon.