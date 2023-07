Djokovic nedkæmper servekanon og booker kvartfinale

Novak Djokovic er for 14. gang siden sin debut i 2005 klar til kvartfinalerne i Wimbledon.

Den 36-årige serber slog i fire sæt polske Hubert Hurkacz, som havde stor ære af kampen. Han lavede blandt andet 33 serveesser og holdt verdenstoeren nede på blot et servegennembrud i hele kampen.

7-6, 7-6, 5-7, 6-4 vandt Djokovic.

Opgørets to første sæt blev afviklet sent søndag aften, inden det blev for sent, og forløb på samme måde. Begge spillere var knivskarpe i egen serv, og derfor blev sættene afgjort i tiebreak.

I det første kom Hurkacz foran med et minibreak, men Djokovic strammede sig an og vandt 8-6 efter at have overlevet tre sætbolde. I det andet var Hurkacz igen foran med et minibreak, men resultatet var igen en serbisk sætsejr.

I tredje sæt, der blev afviklet mandag eftermiddag, var kursen sat mod endnu en tiebreak, men foran 6-5 tilspillede Hurkacz sig for første gang i opgøret breakbolde, og den anden blev udnyttet.

Som i de tre første sæt bar det fjerde præg af, at spillerne ikke rigtigt fik dæmmet op for hinandens server.

Frem til 3-3 var der ingen breakbolde, men så fandt Djokovic storspillet frem og bragte sig foran 4-3, hvilket blev afgørende, da Hurkacz ikke kom i nærheden af et modsvar i Djokovics serv.

Djokovic møder russeren Andrey Rublev i sin kvartfinale, og vinderen af det opgør møder i semifinalerne vinderen af et opgør mellem italienske Jannik Sinner og den 25-årige russer Roman Safiulli, som for første gang står i en grand slam-kvartfinale.

I Holger Runes halvdel af turneringen er tredjeseedede Daniil Medvedev også klar til kvartfinalerne. Russeren vandt mandag sine to første sæt mod Jiri Lehecka, inden tjekken trak sig med en skade.

Medvedev møder i sin kvartfinale den useedede amerikaner Christopher Eubanks, som mandag overraskende slog femteseedede Stefanos Tsitsipas i fem sæt.

Hos kvinderne har mandag foreløbigt budt på lutter favoritsejre. Madison Keys og andenseedede Aryna Sabalenka vandt begge og mødes nu i kvartfinalerne.

Tredjeseedede Elena Rybakina bragte sig foran 4-1, inden hendes brasilianske modstander Beatriz Haddad Maia trak sig med en skade.