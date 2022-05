Djokovic øjner vild milepæl

Tennisstjernen Novak Djokovic er efter sejr i kvartfinale i Italian Open én sejr fra at komme op på 1000 vundne singlekampe i sin karriere.

Det skriver ATP Tour.

Kun fire spillere har vundet 1000 eller flere kampe på ATP Touren.

Den 34-årige serber sendte fredag Felix Auger-Aliassime ud af turneringen i Rom med cifrene 7-5, 7-6.

- Jeg synes, at det var tennis på et højt niveau. Jeg troede, at jeg kunne have lukket kampen hurtigere, men ros til ham for at kæmpe sig tilbage, siger Djokovic, der hverken i første eller andet sæt formåede at vinde i egen serv, da han førte 5-3.

I semifinalen lørdag skal den serbiske verdensetter op mod nordmanden Casper Ruud.

Klarer Djokovic den forhindring, slutter han sig til en lille gruppe af spillere, som har vundet mindst 1000 kampe.

Jimmy Connors vandt 1275 kampe i sin karriere. Roger Federer er oppe på 1245 sejre, Ivan Lendl nåede 1069, mens Rafael Nadal foreløbig har vundet 1050 kampe ifølge ATP Tour og ultimatetennisstatistics.com.

Djokovic kan desuden med en sejr i en eventuel finale nå op på 38 Masters 1000-titler.

Masters 1000 rangerer lige under de fire grand slam-turneringer. Djokovic har rekorden med 37 Masters 1000-titler foran Nadal med 36 titler.

Den anden semifinale i den italienske hovedstad står mellem Alexander Zverev og Stefanos Tsitsipas.