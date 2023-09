Djokovic overvinder svær start og fuldender comeback

Næsten fire timer skulle serbiske Novak Djokovic bruge på at spille sig videre til ottendedelsfinalerne ved sæsonens sidste grand slam-turnering i tennis, US Open.

4-6, 4-6, 6-1, 6-1, 6-3 lød sejrscifrene på for Djokovic i et opgør mod den 28-årige serbiske landsmand Laslo Djere, der ligger nummer 38 i verden.

Opgøret endte som en natteforestilling i New York. Klokken nærmede sig 2 lokal tid, før der blev fundet en vinder af opgøret.

- Jeg håber, I nød showet, siger Djokovic i sit vinderinterview på Arthur Ashe Stadium til tilskuerne efter opgøret.

- Der var ikke meget at nyde for mig, særligt ikke i de to første sæt. Det var en af de hårdeste kampe, jeg har spillet her i mange år.

Djere fik en forrygende start på kampen, men langsomt fik Djokovic arbejdet sig ind i opgøret.

- Jeg gav mig selv en lille peptalk i spejlet, siger Djokovic.

Den virkede for nummer to i verden, der i forholdsvis sikker stil kunne fuldende comebacket og sikre sejren i det femte sæt.

Djokovic er seedet som nummer to efter den forsvarende vinder, Carlos Alcaraz.

I næste runde venter kroatiske Borna Gojo, der er nummer 105 i verden.