Djokovic reagerer på skandale: - Vi er imod krigen

Novak Djokovic håber at have sin far på tribunerne til søndagens finale mod Stefanos Tsitsipas ved Australian Open.

Det siger serberen ifølge AFP efter sin semifinalesejr over amerikanske Tommy Paul.

I semifinalen var Srdjan Djokovic ikke på tribunen. Efter at være havnet i modvind for at posere med fans, der bar det russiske flag, blev han væk, da han ikke ville forstyrre sønnen.

Novak Djokovic mener, at billederne af sin far er blevet fejlfortolket.

- Jeg så, hvad alle andre så, og det er uheldigt, at fejlfortolkningen er eskaleret i så stor grad.

- Det ramte mig selvfølgelig. Jeg blev først opmærksom på det i går aftes. Og så blev jeg selvfølgelig ikke glad for det. Min far og hele min familie har været gennem adskillige krige. Vi er imod krigen. Vi vil aldrig støtte nogen form for vold eller krig, siger Djokovic.

Efter Djokovics sejr i kvartfinalen over russeren Andrey Rublev onsdag samlede en gruppe russere sig foran arenaen og udviste deres støtte til Ruslands præsident, Vladimir Putin.

Efterfølgende har der floreret videoer på sociale medier, hvor Srdjan Djokovic tager del i støtten og holder et stort russisk flag, hvor Putin er afbilledet.

Derudover blev det tolket, som om Srdjan Djokovic sagde 'længe leve Rusland'. Det er dog en fejlfortolkning, mener Novak Djokovic.

- Jeg hørte det, og han sagde 'cheers' (tak, red.), siger den nidobbelte Australian Open-vinder.

Ukraines ambassadør i Australien, Vasyl Myroshnychenko, har udtalt, at han mener, at Djokovics far skal udelukkes fra Australian Open.

Den ukrainske tennisspiller Marta Kostyuk siger desuden fredag, at det var 'meget chokerende' at se Novak Djokovics far posere med et russisk flag.

- Jeg forstår det ikke. Det gør virkelig ondt, og jeg ved ikke, hvordan det er muligt, siger hun med henvisning til, at der var russiske flag nær arenaen.

Tennis Australia, der arrangerer Australian Open, har tidligere gjort det klart, at russiske og hviderussiske flag er forbudt ved turneringen.