Djokovic: Russisk straf er en fejl

Novak Djokovic er utilfreds med beslutningerne i tennissporten i disse dage.

Efter mandagens åbningssejr i grand slam-turneringen French Open langede den serbiske verdensetter ud efter både arrangøren af Wimbledon og ATP, herrernes tennisorganisation.

Djokovic kalder det en 'fejl', at arrangøren af Wimbledon, All England Club, valgte at udelukke russere og hviderussere som følge af Ruslands invasion af Ukraine.

Det er også forkert at fjerne muligheden for at hente point til verdensranglisten ved Wimbledon. Det besluttede både ATP og WTA, kvindernes tennisforbund, i fredags.

Trods utilfredsheden agter Djokovic som forsvarende mester at deltage i årets Wimbledon.

- Ja, jeg har tænkt mig at stille op i Wimbledon, siger 35-årige Djokovic ifølge AFP.

Han står til at miste 2000 point på verdensranglisten som følge af beslutningen fra ATP og WTA.

- På et personligt plan bliver jeg meget slemt ramt, konstaterer Djokovic.

Han roser dog spillernes tennisorganisationer for at forsøge at gøre noget.

- Kollektivt er jeg glad for, at spillerne sammen med ATP viste, at når der laves en fejl, og det blev der fra Wimbledons side, så er vi nødt til at vise, at der skal være konsekvenser, siger han.

Men Djokovic havde hellere set andre løsninger. Og han mener at vide, at de fandtes.

- For få dage siden fandt jeg ud af, at der var et dokument med anbefalinger fra den britiske regering til All England Club, som fik flere forskellige muligheder, siger Djokovic.

Han henviser til beslutningen om at udelukke russere og hviderussere fra Wimbledon.

- Der var ikke kun en mulighed på bordet. Men arrangøren diskuterede det ikke med nogen fra ATP eller spillerne eller for den sags skyld de russiske og hviderussiske spillere.

- Man kunne have kommunikeret og nået frem til enighed om et kompromis eller en anden løsning.

- Så jeg mener, at det var den forkerte beslutning, som jeg ikke støtter overhovedet. Det er en lose-lose situation for alle, siger han.

Som et kuriosum kan russeren Daniil Medvedev ende med at overhale Djokovic og blive ny verdensetter uden at spille ved Wimbledon. Det skyldes, at Medvedev står til at miste færre point end Djokovic.