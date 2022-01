Djokovic sendt på karantænehotel efter visumafvisning

Tennisstjernen Novak Djokovic er blevet ført væk fra lufthavnen i Melbourne til et karantænehotel i en forstad til den australske storby.

Det viser tv-billeder torsdag.

På hotellet skal den serbiske verdensetter afvente situationen, efter at han tidligt torsdag morgen lokal tid fik annulleret sit visum til Australien forud for tennisturneringen Australian Open.

Ifølge kilder tæt på Australian Open planlægger Djokovic at søge om at få beslutningen omstødt.

Dermed kan serberens sag potentielt skulle afgøres hos Australiens højeste retsinstans.

Den australske premierminister, Scott Morrison, siger på et pressemøde torsdag, at Djokovic ikke har kunnet fremlægge tilstrækkelige beviser for, hvorfor han ikke er vaccineret.

Man skal være vaccineret for at rejse ind i Australien eller have en særlig grund til ikke at være vaccineret.

Serberen havde på forhånd fået en medicinsk dispensation til at rejse ind i Australien, hvor han skulle dokumentere en årsag til ikke at være vaccineret.

Det var således hans eget ansvar at dokumentere, at han var berettiget til en dispensation, og det har han altså ikke været i stand til.

Det er det Australiens føderale grænsepoliti, der har afvist Djokovic' dispensation.

Det er sket, selv om arrangørerne af Australian Open og delstatsregeringen i Victoria, hvor grand slam-turneringen spilles, tirsdag aften kunne fortælle, at serberen havde fået godkendt sin ansøgning om at få en medicinsk dispensation af to uafhængige ekspertudvalg, som reglerne foreskriver.

Efter godkendelsen fik den australske regering massiv kritik for at give Djokovic særbehandling. Disse beskyldninger har regeringen afvist.

Premierminister Scott Morrison siger torsdag, at regeringen ikke er ude på at statuere et eksempel ved at granske Djokovic' sag særligt nøje.

Australiens strategi under coronapandemien har blandt andet været kendetegnet ved en hård nedlukning af landets grænser. Derfor er det også faldet mange for brystet, at Djokovic i første omgang fik lov til at rejse ind i landet.

Det er uvist, hvor længe Djokovic skal opholde sig på karantænehotellet i Melbourne.

I mellemtiden truer situationen med at udløse en diplomatisk krise mellem Australien og Serbien.

Således gik Serbiens præsident onsdag ind i sagen og meldte ud, at 'chikanen af verden bedste tennisspiller' skal stoppe omgående.

Australian Open går i gang 17. januar.