Djokovic sendte særlig hilsen i sin tale

Tennisstjernen fra Serbien var glad for, at der var så mange fodboldspillere på plads, da han skrev historie i Paris

Der blev i den grad drysset stjernestøv ud over Paris søndag eftermiddag.

Her var nogle af fodboldens største navne nemlig at finde på tilskuerpladserne, da Novak Djokovic vandt French Open efter en finalesejr over Casper Ruud.

Med sejren skrev serberen samtidig historie. Han er således den første mandlige tennisspiller til at have vundet 23 grand slams - Rafael Nadal har 22.

Og Novak Djokovic var meget glad for, at der var så mange fodboldspillere til at se ham skrive historie.

Tom Brady var på plads til French Open-finalen. Foto: Clodagh Kilcoyne/Ritzau Scanpix

Det gjorde den 36-årige sportsstjerne klart i sin sejrstale efter finalen mod norske Ruud.

- Sidst, men ikke mindst vil jeg gerne sige tak til alle fodboldstjernerne for at være her. Olivier Giroud, Zlatan Ibrahimovic, Kylian Mbappé og Tom Brady. Tak for at komme og vise jeres støtte. Det er en ære at have så mange sportsstjerner her.

Mens de tre førstnævnte spiller traditionel fodbold, så er Tom Brady kendt for at spille amerikansk fodbold i USA.

Novak Djokovic. Foto: Emmanuel Dunand/Ritzau Scanpix

De fire velkendte navne kunne se Novak Djokovic være i kontrol i størstedelen af duellen med Casper Ruud.

Han blev godt nok brudt tidligt i første sæt, men efterfølgende var der mere eller mindre kun en spiller på gruset i Paris.

Novak Djokovic vandt i tre sæt med cifrene 7-6, 6-3 og 7-5.