Djokovic skal vaccineres for at kunne forsvare grand slam-titel

Flere ugers forvirring om, hvorvidt det er nødvendigt at være vaccineret mod covid-19 for at kunne stille op i næste års Australian Open, er afsluttet.

Lederen af grand slam-turneringen i tennis fastslår lørdag, at alle skal være vaccinerede mod covid-19 for at kunne deltage.

- Der er en masse spekulationer om vaccination og for at gøre det helt klart, da delstatslederen meddelte, at alle på anlægget skal være vaccinerede, så meddelte vi det til gruppen af spillere, siger turneringsleder Craig Tiley.

Kravet om at være beskyttet mod coronavirusset kan medføre, at den forsvarende Australian Open-mester hos herrerne, Novak Djokovic, ikke får mulighed for at vinde sin 21. grand slam-titel og dermed overgå rivalerne Roger Federer og Rafael Nadal ved den første af sæsonens fire grand slam-turneringer.

De tre har alle vundet 20 grand slam-finaler i single.

Roger Federer meddelte tidligere denne uge, at han sandsynligvis ikke bliver klar til at deltage ved Australian Open, og der er også tvivl om Nadals deltagelse. Begge har været ude med skader i længere tid.

Djokovic derimod er i fuld vigør, men den serbiske verdensetter har indtil videre afvist at oplyse om sin vaccinationstatus.

- Han har sagt, at hans holdning (til vaccination, red.) er et privat anliggende. Vi vil elske at se Novak her. Han ved, at han skal være vaccineret for at spille her, siger Craig Tiley.

Om Djokovic vil bøje sig for det krav, vides ikke.

- Du skal have friheden til at vælge, til at bestemme, hvad du vil gøre. I dette pågældende tilfælde, hvad du vil putte i din krop, sagde han i denne uge under ATP Tour Finals i Torino.

Australian Open, der begynder i januar, afvikles i Melbourne i delstaten Victoria.

I oktober sagde Australiens premierminister, Scott Morrison, at spillere, der ikke er vaccinerede, kunne deltage, hvis de gik to uger i karantæne.

Men der gik ikke lang tid, før Victorias delstatsleder, Daniel Andrews, kom med en kontramelding og afviste at lade uvaccinerede spillere komme ind i delstaten.

Delstaterne skal ifølge australske retningslinjer anmode om dispensation, hvis de vil åbne grænserne for personer, der ikke er vaccinerede mod coronavirus.

- På vegne af alle de vaccinerede personer i Victoria, som har gjort det rette, vil min regering ikke anmode om dispensationer for uvaccinerede spillere.

- Hvis vi ikke anmoder om dispensationer, så bliver der ikke givet nogen dispensationer. Så er hele problemet i bund og grund løst, sagde Daniel Andrews.

Mens der er tvivl om, hvorvidt Djokovic dukker op i Melbourne, så har turneringen fået tilsagn fra to af de største navne hos kvinderne, Serena Williams og Naomi Osaka.

Begge har forsikret, at de vil spille. Det oplyser turneringsdirektør Graig Tiley.