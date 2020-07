Djokovic slår igen: Det er en heksejagt

Novak Djokovic kalder det ondsindet kritik, hvad han har været igennem de seneste uger efter at have afviklet Adria Tour

Historierne om invitationsturneringen Adria Tour i juni har været mange, og antallet af skeptikere og kritikere har været endnu større.

Centralt har Novak Djokovic som arrangør naturligvis stået, fordi det er foregået, mens hele verden har stået i corona til knæene, og serberens turnering blev afviklet uden respekt for anbefalinger om afstand og værnemidler.

At den 17-dobbelte Grand Slam-vinder tilmed selv blev smittet – ligesom flere af de andre stjerner, gjorde kun historien endnu mere spektakulær.

Djokovic skrev efterfølgende, at han selvfølgelig var ked af, at det var gået, som tilfældet var. Men nu går han for første gang i rette med de mennesker, der har peget fingre og svinet ham og hans navn til.

Det sker i den serbiske avis Sportski Zurnal, som nyhedsbureauet Reuters har gengivet.

- Jeg ser kun kritik i øjeblikket, og meget af den er ondsindet.

En heksejagt

- Det er tydeligvis mere end bare kritik, det er som en slags dagsorden, og en heksejagt er i gang. En eller anden skal tage skylden, gerne et stort navn, siger han med henvisning til sig selv.

Han understreger, at han kun havde gode intentioner med turneringen, hvis overskud skulle gå til spillere og forbund på Balkan.

- Vi overholdt alle gældende regler og regulativer. Men vi har lært vores lektie, og nogle ting kunne muligvis have været gjort på en anden måde, siger han.

Læs mere her: Video af positive Djokovic chokerer

Om det specifikt drejer sig om den fest, han var centrum i op til turneringens start, hvor han og flere andre sandsynligvis er blevet smittet, vides ikke.

Overvejer stadig US Open

International tennis har i månedsvis været lagt ned, og det er først i slutningen af juli, de første turneringer igen vil blive afviklet. Som det nu er muligt under de givne forhold.

For rigtig mange er US Open pejlemærket, der skeles til i den nærmeste fremtid. Arrangørerne pønser på at få afviklet turneringen i New York i august, men med amerikanernes voldsomme smittetal in mente, bør det bestemt ikke blive taget for givet, at turneringen bliver gennemført.

Oven i hatten er Roger Federer definitivt ude med en skade, mens Rafael Nadal og nu også Novak Djokovic tvivler på, om de deltager.

- Jeg har ikke besluttet mig endnu. Stigningen i antal smittede i USA og New York i særdeleshed hjælper ikke, siger han.

US Open er sat til at begynde 31. august.