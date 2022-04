Djokovic slår russer og booker første finaleplads i år

Verdensetteren Novak Djokovic er næsten fire måneder inde i 2022 klar til sin første ATP-finale i år.

På hjemmebanen i Beograd vandt serberen lørdag semifinalen i Serbia Open mod russeren Karen Khachanov i tre sæt.

Modstanderen, der rangerer som nummer 26 i verden, blev besejret med 4-6, 6-1, 6-2.

Djokovic kom skidt fra start, og det endte da også med, at Khachanov vandt første sæt. Men serberen begyndte at vise tegn på, at formen så småt er ved at indfinde sig efter en sen start på sæsonen.

Djokovic vandt sikkert andet sæt 6-1, og det tredje og afgørende sæt blev vundet i nogenlunde ligeså overbevisende stil med 6-2.

I søndagens finale skal serberen op mod enten Andrey Rublev eller Fabio Fognini.

2022-sæsonen fik ikke den start, som Novak Djokovic havde håbet på. I januar rejste han til Australian Open som forsvarende mester, men blev smidt ud af landet dagen før sin første kamp.

De australske myndigheder ville ikke have Djokovic i landet, da han ikke var vaccineret for coronavirus.

Serbia Open er blot den tredje turnering, som verdensetteren spiller i år. I februar nåede han kvartfinalen i Dubai, og i sidste uge blev han slået ud i anden runde i Monte Carlo.