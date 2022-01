Djokovic smides ud af Australien

Der er blevet sat et punktum i historien om Novak Djokovic og Australian Open 2022.

Den serbiske verdensetter får ikke lov til at blive i Australien og forsvare sin titel, og han skal nu forlade landet.

Sådan lyder konklusionen fra en domstol efter adskillige timers høring, hvor Djokovics advokater ellers har kæmpet for, at han skulle have lov til at blive i Australien.

Det er en enstemmig afgørelse, der har stadfæstet inddragelsen af hans viusm. Høringen startede sent lørdag aften dansk tid, og dommerne har voteret siden midten af natten.

I mellemtiden blev kampprogrammet for de første spilledage præsenteret, og havde Djokovic fået medhold i sagen, skulle han have mødt landsmanden Miomir Kecmanovic i første runde, som allerede var planlagt til at finde sted mandag aften dansk tid.

Men sådan blev det ikke, og den 34-årige serber misser dermed muligheden for at tage sin sejr nummer 10 i den australske grand slam-turnering.

En deportation kan føre en treårig periode med sig, hvor Djokovic ikke må vende tilbage til Australien.

Fredag valgte immigrationsminister, Alex Hawke, at inddrage Djokovics visum ved brug af sin personlige magt. Tennisspilleren fik lov til at nyde resten af fredagen i frihed, indtil han lørdag blev tilbageholdt igen.

Djokovic ankom til Melbourne onsdag i sidste uge. Sagen har altså stået på cirka halvanden uge.

Nedenfor følger et overblik over hele sagen.