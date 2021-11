Djokovic snupper titlen i Paris

Der var lagt op til et brag af en dyst, da de foregående to års vindere af tennisturneringen Paris Masters søndag ramlede sammen i finalen af dette års udgave af turneringen.

Novak Djokovic og Daniil Medvedev, der er nummer et og to på verdensranglisten, levede da også til fulde op til forventningerne.

Efter en underholdende kamp på højt niveau endte Djokovic med at tage en sejr på 4-6, 6-3, 6-3.

Det er sjette gang i karrieren, at Djokovic vinder Paris Masters, der rangerer lige under grand slam-turneringerne.

Daniil Medvedev kom flyvende fra start og brød Novak Djokovics første serv, men serberen slog tilbage i Medvedevs andet serveparti, og så var det hele lige igen.

Russeren fik dog ram på Djokovic igen og kom på 4-3, inden han i sikker stil servede første sæt hjem.

I andet sæt var Djokovic tilbage i teten, og han havde sågar overskud til at klappe ad Medvedev, da russeren på et tidspunkt slog en flot vinderbold.

Men han var ikke så benovet, at han ikke greb chancen, da han ved stillingen 2-1 kunne bryde Medvedevs serv. Derefter tog han andet sæt i sikker stil.

I sættets sidste parti måtte Djokovic dog kæmpe lidt for det. Medvedev nægtede at give op, men efter selv at have haft tre breakbolde, fik Djokovic tre sætbolde, og så måtte russeren strække våben.

I tredje sæt fortsatte de to kombattanter med at udfordre hinanden på højt niveau. Flere gange var duellerne lange og krævende, og det tekniske niveau var tårnhøjt.

Ved stillingen 5-2 havde Djokovic chancen for selv at serve kampen hjem, men Medvedev holdt fast og brød serberens serv.

Djokovic var dog ikke interesseret i at trække tingene i langdrag, så han brød hurtigt tilbage og kunne strække armene i vejret som sejrherre.

Ugens præstationer i Paris har betydet, at Djokovic er sikker på at overvintre på verdensranglistens førsteplads.