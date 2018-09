Djokovic spiller sig i sin 11. US Open-semifinale i træk

Den serbiske tennisstjerne Novak Djokovic er for 11. år i træk klar til semifinalen ved grand slam-turneringen US Open efter en sejr i kvartfinalen over australske John Millman, der er nummer 55 i verden.

Djokovic vandt opgøret natten til torsdag dansk tid i tre sæt. 6-3, 6-4, 6-4 lød sejrscifrene i serberens favør.

På papiret en ganske overbevisende sejr, men Millman, der havde spillet sig i kvartfinalen med en sejr over Roger Federer, formåede faktisk at presse Djokovic i store dele af kampen.

Spillerne var da også i aktion i næsten tre timer i varmen i New York, hvor temperaturen lå på lidt over 30 graders varme.

Undervejs skiftede spillerne flere gange deres trøjer, der var våde af sved.

Millman måtte også en tur i omklædningsrummet ved stillingen 2-2 i andet sæt for at skifte sit gennemblødte tøj og sine våde sko.

- Han sagde, at han var ked af, at han blev nødt til at forlade banen.

- Men jeg sagde, at det var o.k., for jeg havde det fint nok med at sætte mig ned og slappe lidt af, siger Djokovic i sit vinderinterview efter kampen.

Sjetteseedede Djokovic stod for kampens første break, hvilket gav ham en 3-0 føring i første sæt. Millman formåede ikke at svare tilbage, og dermed kunne Djokovic tage en 6-3-sejr i første sæt.

I andet sæt var et enkelt break også nok til at sikre Djokovic sætsejren.

Millman formåede i tredje sæt at bryde Djokovic for første gang. Det hjalp dog ikke meget, da serberen svarede igen med to breaks.

Og dermed er Djokovic altså klar til sin 11. US Open-semifinale i træk.

I semifinalen møder Djokovic japanske Kei Nishikori, der i sin kvartfinale onsdag besejrede kroatiske Marin Cilic i fem sæt.

De to spillere var på banen i fire timer og 12 minutter, før Nishikori kunne fejre sejren på 2-6, 6-4, 7-6, 4-6, 6-4.

Herrernes anden semifinale står mellem verdensetteren Rafael Nadal og Juan Martin del Potro, der er nummer tre i verden.