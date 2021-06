Djokovic spiller sig sikkert videre i French Open

Der var ingen slinger i valsen, da verdensetteren Novak Djokovic lørdag spillede sig videre i French Open.

Serberen vandt sikkert i tre sæt over Ricardas Berankis fra Litauen, der er nummer 93 i verden. Djokovic vandt med cifrene 6-1, 6-4, 6-1. I French Open spilles der bedst af fem sæt.

I ottendedelsfinalen venter Lorenzo Musetti fra Italien, der tidligere lørdag slog landsmanden Marco Cecchinato i en maratondyst i fem sæt på mere end tre timer.

Det er 19-årige Musettis første grand slam-turnering. Han ligger nummer 76 på verdensranglisten.

Det tog kun 27 minutter for Djokovic at få første sæt i hus. Serberen var for det meste sikker i egne servepartier og brød Berankis først til 2-0 og senere til 4-0, og så var der ikke meget, litaueren kunne stille op.

Der ventede Djokovic en smule mere modstand i andet sæt, hvor han kun fik brudt Berankis serv en enkelt gang, men i tredje sæt fik litaueren ikke et ben til jorden.