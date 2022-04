Djokovic taber finale foran hjemmepublikum

Verdensetteren Novak Djokovic mangler fire måneder inde i 2022 fortsat at vinde sin første turnering i år.

Søndag måtte serberen på hjemmebane i Beograd se sig besejret af russeren Andrey Rublev i finalen i ATP-turneringen Serbia Open.

Trods stor opbakning fra de serbiske tilskuere tabte Djokovic med 2-6, 7-6, 0-6 til russeren, der er nummer otte i verden.

Djokovic fik en skidt start på finalen, og efter at have tabt første sæt begyndte det at vende i andet sæt, der blev afgjort i en tiebreak, som serberen vandt 7-4.

Herefter fulgte et langt toiletbesøg, hvor Rublev måtte få tiden til at gå, inden Djokovic vendte tilbage til arenaen.

Russeren lod sig dog ikke slå ud af den lange pause, da han var ganske suveræn, da kampen blev genoptaget. Rublev dominerede tredje sæt fra start til slut og fik undervejs brudt Djokovic hele tre gange

2022-sæsonen har indtil videre formet sig helt anderledes, end Novak Djokovic havde håbet på. I januar rejste han til Australian Open som forsvarende mester, men blev smidt ud af landet dagen før sin første kamp.

De australske myndigheder ville ikke have Djokovic i landet, da han ikke var vaccineret for coronavirus.

Serbia Open er blot den tredje turnering, som verdensetteren har spillet i 2022. I februar nåede han kvartfinalen i Dubai, og i sidste uge blev han slået ud i anden runde i Monte Carlo.