Djokovic tilbageholdt igen

Tennisstjernen Novak Djokovic er igen blevet tilbageholdt i Australien, efter at myndighederne rev hans visum itu for anden gang fredag.

Det oplyser hans advokater lørdag morgen lokal tid.

Ifølge retsdokumenter befinder den 34-årige serber sig i øjeblikket på en adresse i Melbourne, mens han venter på at få sin ankesag behandlet.

Den serbiske verdensetter mødte lørdag morgen op ved en føderal domstol for at få en retslig vurdering af beslutningen om at inddrage hans visum.

Der blev ved retsmødet ikke truffet nogen endelig afgørelse, og søndag klokken 09.30 lokal tid - svarende til 23.30 dansk tid - vil en ny høring finde sted.

Sidste chance

Dermed er det ved at være sidste chance for serberen for at vinde sagen og dermed at få lov til at spille ved tennisturneringen Australian Open, der begynder mandag.

Den australske immigrationsminister, Alex Hawke, inddrog fredag Djokovic' visum. Det er den afgørelse, som tennisstjernen og hans advokater forsøger at omgøre.

Hawke siger lørdag, at Djokovic' fortsatte tilstedeværelse i landet udgør en sundhedsrisiko for Australien, fordi han 'styrker vaccineskepsissen' og 'afskrækker folk' for at få et tredje stik med en coronavaccine.

Novak Djokovic nåede fredag at træne på Australian Open-anlægget, inden han igen fik frataget sit visum. Foto: Martin Keep/Ritzau Scanpix

Djokovic' advokater siger, at der ikke er hold i disse anklager.

Djokovic er ikke blevet vaccineret mod coronavirus, men han var smittet med virusset i december. Derfor fik han i første omgang dispensation til at rejse ind i Australien.

Da serberen og hans hold ankom til Melbourne i sidste uge, viste det sig, at han havde søgt det forkerte visum. Han blev derefter anbragt på et karantænehotel, hvor han måtte afvente en retslig afgørelse.

Den kom mandag, hvor Djokovic fik medhold og måtte slippe ud af karantæne. Men fredag tog sagen så en ny drejning, da immigrationsministeren inddrog visummet.

Djokovic fik lov at bruge fredagen i frihed, men blev tilbageholdt lørdag morgen inden retsmødet. Han vil blive udelukket fra Australien i tre år, hvis afgørelsen stadfæstes.