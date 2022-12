Djokovic varmer op til Australian Open mod store stjerner

I starten af 2022 tiltrak tennisstjernen Novak Djokovic sig enorm opmærksomhed, da han blev smidt ud af Australien kort før Australian Open, fordi han ikke var vaccineret mod coronavirus.

Denne gang har han fået gyldigt visum til at opholde sig down under, og han er allerede landet i Australien, hvor han fra 1. januar deltager i opvarmningsturneringen Adelaide International.

- Jeg valgte Adelaide, fordi jeg ønskede at spille en turnering før Australian Open, siger Novak Djokovic til turneringens hjemmeside med henvisning til grand slam-turneringen, der begynder 16. januar.

Også Holger Rune deltager i Adelaide International, der har status som en ATP 250-event.

Den slags turneringer har vanligvis ikke mange topspillere på startlisten, men årets første turnering er i den grad en undtagelse.

Således er fire spillere med fra top-10. Ud over Djokovic, der er nummer fem i verden, er også Felix Auger-Aliassime (6), Daniil Medvedev (7) og Andrej Rubljov (8) blandt deltagerne.

- Jeg ønskede en normal 250-event, men at dømme ud fra deltagerlisten minder det mere om en ATP 500 eller ATP 1000. Nogle af bedste spillere i verden er her, konstaterer Djokovic.

Han er rekordholder for flest titler i Australian Open, hvor han har vundet ni gange. Han er også bookmakernes favorit til at vinde 2023-udgaven sidst i januar.