Djokovic vinder overlegent ATP Finals

Novak Djokovic afsluttede søndag en 2022-sæson med op- og nedture på fornem vis.

Her vandt det serbiske tennisikon nemlig herrernes sæsonfinale, ATP Finals. Casper Ruud blev i finalen besejret i to sæt med cifrene 7-5, 6-3.

Det er sjette gang, at Novak Djokovic kan kalde sig vinder af ATP Finals. Hans seneste triumf var dog tilbage i 2015. I mellemtiden har Djokovic tabt to finaler. Casper Ruud var i sin første finale.

Djokovic satte hurtigt Casper Ruud under pres. I nordmandens første serveparti spillede Djokovic sig til to breakbolde. Ruud fik dog afværget.

Djokovic var sikker i eget udlæg og ledte bare efter muligheder for at bryde. Dem kom der endnu en af ved 4-3, men Ruud holdt igen stand.

Det gjorde nordmanden dog ikke, da han bagud 5-6 var tvunget til at holde serv. Djokovic spillede sig til en breakbold, og denne gang var der gevinst for serberen, da Ruud sendte bolden ud over baglinjen og sætsejren i armene på Djokovic.

Ruud havde overordentligt svært ved at finde huller i sin modstanders spil, og i andet sæts fjerde parti måtte nordmanden igen se Djokovic lave et servebrud og bringe sig foran 3-1.

Casper Ruud begyndte at løbe tør for tid - og partier - og selv om det lykkedes ham med ryggen mod muren at holde sin serv og reducere til 3-5, så fortsatte Djokovic sin march mod sejren.

Med et servees lukkede serberen kampen på sin første matchbold.

Novak Djokovic kan nu kigge tilbage på et 2022, der bød på fem ATP-titler herunder sejre i Wimbledon og altså ATP Finals. Det vil for de fleste spillere være et historisk godt år, men Djokovic vil nok mene, at det kunne være blevet til endnu mere.

Han kunne således slet ikke deltage i to af årets grand slam-turneringer, Australian Open og US Open, fordi han ikke er vaccineret mod coronavirus.

Holger Rune var førstereserve ved ATP Finals, men kom aldrig i aktion.