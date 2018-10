Dobbelt op på gode Wozniacki-nyheder: - Er oprigtig glad på Carolines vegne

Caroline Wozniackis tidlige kvalifikation til sæsonfinalen giver ro på, mener tennisekspert Tine Scheuer, der alt andet lige ser gode muligheder for et dansk titelforsvar

En sæson med to turneringssejre er måske ikke objektivt set en succes for Caroline Wozniacki.

Men når den ene er en Grand Slam, og den danske tennisstjerne samtidig kvalificerer sig til sæsonfinalen i Singapore - som hun gjorde efter 3. runde-sejren i China Open over estiske Anett Kontaveit - så er det en anden snak, mener Tine Scheuer, der er tennisekspert på Eurosport.

- At gøre det er ensbetydende med, at man har haft en god sæson. Man kan selvfølgelig dele det op i brudstykker i forhold til hvor godt det har været i perioder - men set i et større perspektiv har det været rigtig godt, siger Scheuer, der glæder sig over Wozniackis tidlige kvalifikation.

- Jeg er oprigtig glad på Carolines vegne for, at hun har gjort det nu og ikke i sidste øjeblik.

- Man kan godt stresse lidt over det og pludselig blive nødt til at få et wildcard i Moskva for at sikre sig den sidste plads.

- Så det giver ro på - og hun kan godt klappe sig på skulderen over det, siger den tidligere danske topspiller.

Caroline Wozniacki vandt sidste års sæsonfinale over Venus Williams, og selv om resultaterne ikke har været med danskeren på det seneste, må hun betragtes blandt favoritterne til at vinde den prestigefyldte turnering.

Især også fordi hun jo sidste år på samme bane oplevede stor succes.

- Hun ved, at hun kan, og at omgivelserne passer godt. Det betyder meget.

- Det handler meget om, at når man går ind på en bane, så tager men ejerskab over den - her kommer jeg.

- Spillerne i toppen slår hinanden på kryds og tværs. Der er ingen, der er outstanding. Derfor er det en ny kamp hver gang og her og nu.

- Hun har lige så gode muligheder som de andre. Der er ingen, hun ikke kan slå. Kampene lige nu i Beijing har ikke bare flasket sig for hende, men hun har vundet, og hvis hun kan rykke sig lidt igen, så kan det gå rigtig godt.

Foruden en god portion præmiepenge - vinderen får cirka 14 millioner kroner - er der også en del point til verdensranglisten at spille om. Faktisk næsten lige så mange som ved en Grand Slam - og det virker som en enorm gulerod for wozniacki, der er i sin sjette sæsonfinale.

- Det betyder rigtig meget, at man både får mulighed for at forsvare, men også kan optjene lidt ekstra point, så man også får en god start på den næste sæson.

- Og det er klart federe at holde ferie og starte op igen efter en god afslutning, påpeger Tine Scheuer.

Ud over Wozniacki er yderligere fire af i alt otte spillere kvalificeret: Simona Halep, Angelique Kerber, Naomi Osaka og Petra Kvitova.

Første kamp bliver spillet søndag 21. oktober - der er finale søndagen efter.

