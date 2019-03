Dødstrusler glemt: Caroline godt på vej i Miami

Piotr Wozniacki melder om stigende Caroline-form i Miami, hvor hun om et par dage spiller sin næste store turnering.

- Det er gået bedre for hver dag, efter at vi er kommet hertil. Hun var meget træt og havde ondt alle steder efter sin lange kamp i Indian Wells, så hun fik to fridage.

- Siden har hun trænet og spillet tre træningskampe mod Strycova, Sevastova og Buzarnescu. Hun spillede okay og slog dem alle tre, så det er meget positivt. Nu skal hun bare holde sig fri af sygdom.

- I dag har det regnet, så nu har hun også fået trænet lidt fysisk, fortæller han.

Sidste år forlod Caroline Wozniacki turneringen i vrede efter et nederlag i anden runde til Monica Puig, hvis puertoricanske landsmænd verbalt havde truet Wozniackis familie på tribunen under kampen.

- Vi har glemt sidste år og tænker ikke mere på det. Det var en specifik gruppe mennesker, der ikke opførte sig godt. Ellers har vi aldrig haft problemer her.

Caroline Wozniacki er oversidder i første runde og møder herefter enten en kvalifikationsspiller eller hviderusseren Aliaksandra Sasnovich, der er nummer 36 i verden.

Hun skal formentlig i kamp fredag.

Så mange point skal Caroline Wozniacki forsvare i 2019 MIAMI, 2R, 10 point ISTANBUL, kvartfinale, 60 point MADRID, 3R, 120 point ROM, 4R, 190 point FRENCH OPEN, 4R, 240 point EASTBOURNE, vinder, 470 point WIMBLEDON, 2R, 70 point MONTREAL, 2R, 1 point CINCINNATI, 2R, 1 point US OPEN, 2R, 70 point TOKYO, 2R, 1 point WUHAN, 3R, 105 point BEIJING, vinder, 1.000 point SÆSONFINALE, gruppespil, 500 point Note: En Top 10-spiller, der er oversidder i første runde, får kun 1 point ved nederlag i anden runde.

