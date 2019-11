Dominic i chok i nat: Det var helt fantastisk

Dominic Thiem vinder 6-7, 6-3, 7-6 over serbiske Novak Djokovic i sin anden gruppekamp i herrernes sæsonfinale.

Den 26-årige østriger formåede i en tæt kamp at levere en gedigen overraskelse, der sender ham videre til semifinalen i London.

Samtidig betyder resultatet, at Djokovic, der ligger nummer to på verdensranglisten, må ud i en afgørende duel mod schweiziske Roger Federer om den anden semifinaleplads i gruppen.

Kampen mellem Thiem og Djokovic var et af turneringens foreløbige højdepunkter.

De to stærke baglinjespillere fik presset hinanden til det yderste. Men Djokovic kunne ikke helt matche østrigerens kraftfulde spil.

I alt 50 vindere fik Thiem sendt afsted, mens Djokovic kun nåede op på 27.

Samtidig lavede Thiem dog også 44 uprovokerede fejl, hvilket var med til at holde serberen inde i kampen.

Allerede fra kampens start var niveauet højt.

Se de unikke fotos: Derfor sælger tidligere FCK-boss

Første sæt tog over en time. Men da sættet var ovre havde Djokovic, som er femdobbelt vinder af sæsonfinalen, vundet sættet i en tiebreak, som han tog 7-5.

Herefter tog Thiem dog fat og kontrollerede kampen med offensivt spil. Andet sæt vandt han forholdsvist klart 6-3.

I tredje sæt skulle der igen en tiebreak til for at finde en sejrherre, og her lagde Thiem nervøst fra land.

Østrigeren insisterede på at være offensiv, men spillet var der ikke helt, og han missede blandt andet et par ret lette flugtninger og kom bagud 1-4.

Djokovic var ovenpå, den ellers så solide Thiem virkede skrøbelig, og igen lignede det en sejr til en fra tennissportens gamle garde.

Men så begyndte slagene at sidde der for den 26-årige underdog.

Flere forhåndsvindere og et es fra Thiem vendte mirakuløst kampbilledet i tiebreaken, og så stod østrigeren med 6-4 i tiebreaken, to matchbolde og en serv på sine hænder.

Strålede mod FCK-stjerner: Har aldrig tjent en krone

Her fik Thiem sendt en førsteserv afsted, som Djokovic ikke nåede, og det lignede kortvarigt, at sejren var i hus.

Hawkeye-systemet viste dog, at serven var millimeter ude, og Thiem sendte et nervøst smil afsted.

Herefter kom der en ligeså nervøs andenserv, som Djokovic udnyttede kynisk til at fremtvinge en østrigsk fejl. Kun én matchbold tilbage.

Her endte Djokovic dog efter østrigsk pres med at sende en forhånd i nettet, og dermed var sejren Thiems.

- Jeg har trænet hele mit liv, hele min barndom, for dette, sagde Thiem efter kampen.

- Det var helt fantastisk. Novak var i rigtig god form, og jeg var nødt til at gøre noget helt særligt.

Den afgørende kamp om den anden semifinaleplads i gruppen mellem Federer og Djokovic bliver en gentagelse af dette års dramatiske Wimbledon-finale.

Her tabte Federer trods flere matchbolde i femte sæt efter knap fem timers kamp.

Se også: Tennisstjerne stopper karrieren

Tysk legende stor-hylder dansk komet

Se også: Ny triumf for dansk komet: Vinder turnering i Italien

Se også: Grand Slam-vinder suspenderet for snyd