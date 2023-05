Dommeren gav Holger gode råd

Holger Rune kom i modvind blandt de spanske tilskuere under søndagens kamp i Madrid. Endda så meget, at kampens dommer henvendte sig til danskeren med gode råd undervejs

Hvis brasilianske Carlos Bernardes bliver træt af livet som tennisdommer, kan han måske overveje en plan B som psykolog eller sportscoach.

Bernardes var i hvert fald ivrig efter at dele ud af sine erfaringer til Holger Rune under søndagens brag af en tenniskamp mod spanske Alejandro Davidovich Fokina.

Holger fik publikum imod sig, da han bevidst udviskede et mærke i gruset i forbindelse med et challenge-kald af Fokina.

Og resten af kampen kvitterede de spanske tilskuere med piften og buhråb mod danskeren - og hujende klapsalver, når han fejlede.

- Jeg vil lige fortælle dig en ting, lød det i en pause fra dommeren Bernardes til Holger.

- Der er publikummer, du ikke kan kontrollere, hvis du gør sådan noget her. Det bliver værre, hvis du bliver ved. Hvis du bare spiller tennis, gør de ingenting.

Carlos Bernardes opfordrede Holger Rune til ikke unødigt at provokere det spanske publikum. Arkivfoto: Simon Baker/Ritzau Scanpix

- Har jeg klaget til dig én eneste gang?, lød det tilbage fra Holger.

- Nej, du behøver ikke at klage. Jeg prøver bare at hjælpe dig med at komme igennem det her. For dem var det en provokation, at du slettede det mærke. Det var der ingen grund til.

Gennem samtalen gentog Holger flere gange, at han intet forkert havde gjort.

Holger Rune uddyber over for Ekstra Bladet, hvad diskussionen gik på.

- Kampen blev stoppet unødvendigt længe på grund af noget, dommeren alligevel ikke kunne ændre på. Det var lidt ærgerligt . Ellers er han en dygtig dommer og hyggelig person, skriver Holger Rune i en sms til Ekstra Bladet.

Undervejs i kampen opfordrede Carlos Bernardes også publikum til at tage hensyn til den unge dansker og behandle ham fair.

I sidste ende blev tredje runde i Madrid endestationen for Holger, der tabte med de tætte cifre 6-7, 7-5, 6-7.