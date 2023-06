DR køber Wimbledon-rettigheder

Det bliver på DR's kanaler, at danskerne kommer til at se Wimbledon i juli

Nu er det endelig på plads.

DR køber rettighederne til den mytiske Wimbledon-turnering, der løber af stablen om under to uger.

Det oplyser Anders Kern Boje, der er underdirektør i DR Nyheder med ansvar for sporten, til Ekstra Bladet.

Han jubler over, at det er lykkedes DR at sikre sig rettighederne til den store græsturnering.

- Det betyder, man kan komme til at se en hel masse top-top-toptennis på DR's kanaler. Både på DR1 og DR2 og en masse på DRTV, siger Anders Kern Boje.

Dermed skal man tune ind på DR for at se Holger Rune i aktion på græsset i London - og muligvis også Clara Tauson, hvis hun klarer sig i gennem kvalifikationen i næste uge.

- Clara håber vi også rigtig meget kommer ind i hovedturneringen. Vi håber også at kunne vise hendes kampe, allerede inden hun træder ind i hovedturneringen.

- Vi kommer til at sende alle de vigtige kampe. Vi har 100 procent rettighederne til alle kampene, men vi kommer ikke til at kunne vise kampe fra 20 baner samtidig. Men vi viser alle de væsentlige kampe, siger Anders Kern Boje.

Det er prominente navne, som DR har valgt at sende til London. Selvom holdet ikke er fuldstændig sat endnu, løfter han lidt af sløret for, hvem der skal stå for dækningen.

- Vi har Tina Müller og Henrik Liniger på plads sammen med en masse dygtige eksperter til at give danskerne indblik i tennisverdenen fra det hæderkronede Wimbledon.

Wimbledon går i gang 3. juli og løber frem til 16. juli, hvor der er finale.