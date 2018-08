Drama i boksen: Carolines mor ved at kollapse

- At spillerne så skal spille og koncentrere sig dernede på banen, hvor det er minimum ti grader varmere, er helt ekstremt, mente Piotr Wozniacki

NEW YORK (Ekstra Bladet): Han var selvsagt glad, Piotr Wozniacki, da han mødte den danske presse efter Carolines åbningssejr over Samantha Stosur.

Men han var også særdeles opkogt af at sidde i solen i boksen gennem kampen på stegende hede Arthur Ashe Stadium.

- Det var utroligt. Bare at sidde i solen var ekstremt. Det var ekstreme vilkår derinde i dag, og jeg synes faktisk, at de skal rulle taget på

- Anna (Carolines mor, red.) måtte gå ud, fordi hun næsten kollapsede i solen, fortalte Piotr Wozniacki.

- At spillerne så skal spille og koncentrere sig dernede på banen, hvor det er minimum ti grader varmere, er helt ekstremt.

- Ikke engang i Australien har jeg oplevet det så varmt som her, så stor ros til Caroline for at holde fokus og vinde.

Artiklen fortsætter under billederne

Også Samantha Stosur led i heden. Foto: Ritzau Scanpix

Wozniacki og Stosur svedte i varmen. Foto: AP

Tilskuerne havde det også varmt. Foto: AP

Om selve kampen sagde han:

- Stosur server med stor kraft og det spin hun sender ned til Caroline er meget svært. Så at hun vinder 6-3, 6-2 er fantastisk.

- Caroline var smart. Hun skulle undgå for mange dobbeltfejl så hun satsede ikke så meget i serven og skulle sørge for at få så mange returneringer i spil som muligt.

- Stosur SKAL jo spille på den måde og satse meget mod Caroline, og derfor laver hun også så mange fejl.

En sejr i første runde af US Open uden kamptræning var vital, mente Piotr Wozniacki.

- Det betyder utroligt meget at vinde den første kamp efter så lang tid uden kampe. Det var ikke optimalt. Nu skal hun slappe af og være glad. Forhåbentlig bliver det ikke under samme vilkår som i dag, når hun skal spille igen på torsdag.

Den såkaldte ’heat policy’ blev taget i anvendelse tirsdag. Den betyder foreløbig, at der hos indlægges ti minutters pause efter tredje sæt.

Også de næste dage ventes der temperaturer godt oppe i 30’erne.

Wozniacki æder modstanderen i hedeslag

Se også: Berømte søstre har kurs mod spektakulært møde

Se også: Halep overrasker med skør forklaring efter chok-exit

Se også: Trods sensation: Caroline kan ikke nå til tops