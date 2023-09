Drama til US Open: Fan-kollaps afbrød kvartfinale

En tilskuer kollapsede i New Yorks varme under US Open-kvartfinalen. Hans tilstand er dog stabil

Madison Keys' kvartfinaleopgør mod Markéta Vondrousová i US Open onsdag aften lokal tid måtte afbrydes.

En mand på tilskuerpladserne kollapsede nemlig og måtte modtage behandling i otte minutter, inden han blev båret ud, og kampen kunne fortsætte.

US Open oplyser i en pressemeddelelse, at en tilskuer fik et ildebefindende og måtte behandles straks.

Han blev herefter båret ud af stadion og tilset. Hans tilstand er i øjeblikket stabil.

- En spiller kommer til at dø!

US Open har ry for at være en turnering med ekstrem varme, og dette års udgave er absolut ingen undtagelse.

Onsdag spillede den mandlige tennisstjerne Daniil Medvedev i samme turnering, hvor der var hele 35 grader under hans kamp.

Og nu har han været ude med riven og sige, at det er farlige tilstande, spillerne optræder i.

Alt for farlige.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Det er varmt i New York i disse dage. Så varmt, at Medvedev i billedet her kaldt forholdene 'farlige'. Foto: Brendan McDermid/Ritzau Scanpix

Annonce:

- En spiller kommer til at dø, og så lærer de det, sagde Medvedev på sit pressemøde ifølge Reuters.

Medvedev kritiserer også, at spillerne skal spille fem sæt fremfor tre i den bagende varme.

- Måske kunne vi spille fem sæt, og næste dag ville det være fint. Eller vi får en person, som falder om. Ligesom Yibing Wu (tennisspiller, red.), der faldt om i Washington.

- Men kunne vi spille bedst af tre sæt under forhold som disse? Det vil nogle sikkert ikke bryde sig om. Jeg har ikke de rigtige løsninger, men det er bedre at tale om det, inden der sker noget.

Hedebølgen i storbyen har også haft effekt på ham, og han afslørede, at han også selv havde svært ved at se bolden under opgøret, hvor han sikrede sig avancement til semifinalerne.

Varmen kan få folk til at spekulere i, om tilskueren kollapsede grundet varmen, men US Open oplyser, at det ikke er varme-relateret.

Madison Keys trak sig sejrrigt ud af kampen, hvor kollapset fandt sted. Også hun er nu klar til semifinalerne.

US Open kører indtil 10. september, hvor temperaturerne kommer til at holde sig på den varmere side af 30 grader.