Drama under finale

En tilskuer forsøgte igen at lænke sig fast til nettet i en tenniskamp. Denne gang var det finalen i Halle Open mellem Hubertz Hurkacz og Danil Medvedev

Det begynder efterhånden at ligne en trend, men ikke desto mindre skaber det drama, når tilskuere invaderer tennisbaner for at lænke sig fast til nettet.

Det skete for Casper Ruud og Marin Cilic i semifinalen i French Open, og i går skete det så også i finalen i ATP-turneringen i Halle.

Her blev russiske Danil Medvedev og polske Hubertz Hurkacz kortvarigt afbrudt, da en demonstrant forsøgte at gentage kunststykket fra Paris.

Foto: Wolfgang Rattay/Ritzau Scanpix

Foto: Wolfgang Rattay/Ritzau Scanpix

Hun blev dog hurtigt skubbet væk af en vagt, men forsøgte så igen i den modsatte ende af nettet, inden hun blev slæbt væk af to vagter.

Personen nåede ikke at fastgøre sig til nettet, hvorfor balladen var relativt hurtigt overstået. Som det fremgår af billederne havde hun dog strips klar, akkurat som det var tilfældet under French Open-semifinalen.

Ved den lejlighed var det klimaforandringer, der blev demonstreret mod.

Finalen i Halle blev naturligvis genoptaget og vundet af Hubertz Hurkacz, der slog sin russiske modstander i to sæt.

