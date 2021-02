Dramatisk boldpige-kollaps

En boldpige kollapsede nede for enden af banen, da tennisspilleren Mikael Torpegaard tirsdag blev sendt ud af Australian Open.

Episoden indtraf i danskerens nederlag til sydafrikaneren Lloyd Harris.

Torpegaard havde netop servet og bragt sig foran med 4-2 i første sæt, da hans sydafrikanske modstander opdagede, at noget var galt. En ung boldpige lå på maven i fuld længde bag ham.

Lloyd Harris kontaktede straks dommeren for at gøre opmærksom på situationen.

Her gik det også op for Mikael Torpegaard, at noget var galt, og danskeren løb hen for at tilbyde sin hjælp.

Australian Open-arrangørerne oplyste senere tirsdag til Channel 7, at boldpigen havde fået det skidt.

- Hun modtog med det samme lægehjælp og får nu hvile som en sikkerhedsforanstaltning.

- Hun vender først tilbage til sine forpligtigelser som boldpige senere på ugen, siger en talsperson til Channel 7 ifølge news.com.au.

Enkelte år bliver Australian Open afviklet under særdeles høje temperaturer. Tirsdag var der 27 grader i Melbourne.

Mikael Torpegaard tabte kampen mod Lloyd Harris med 6-4, 3-6, 2-6, 2-6. Undervejs blev danskeren ramt af smerter, men han spillede kampen til ende. Torpegaard er dog færdig i Melbourne.

Highlights | Lloyd Harris - Mikael Torpegaard