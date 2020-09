Dramatiske billeder: Kørt væk i kørestol

Normalt forlader vinderen af en tenniskamp arenaet gående, mens man vinker op til publikum og skriver et par autografer.

Sådan foregik det imidlertid slet ikke, da verdensranglistens nummer otte Kiki Bertens onsdag spillede sig videre til tredje runde i grandslam-turneringen French Open.

Ikke blot var samtlige tilskuere naturligvis fjernet på grund af coronafrygt, men hollænderen havde haft så hård en vej mod sejren, at hun måtte trilles væk i kørestol, mens hun skreg i krampesmerter.

I en kamp med intet mindre end 24 servegennembrud vandt Bertens til sidst med 7-6 (5), 3-6, 9-7 over den italienske veteran Sara Errani, der tidligere har været i finalen i turneringen.

Efter tre timer og 11 minutter og en overlevet matchbold vandt Bertens for første gang i seks indbyrdes kampe over italieneren, og hun faldt straks til jorden af udmattelse.

Efterfølgende kom hun op at sidde på de stole, der bruges til sidebytte, men hun var ude af stand til at forlade arenaen selv.

I stedet kom flere officials hende til hjælp og en enkelt med den nødvendige kørestol.

Bertens ville angiveligt ikke selv i kørestol - men blev tvunget til det...



Pas på! Kiki Bertens vil helst ikke have nogen til at røre ved hendes kramperamte ben. Foto: Tim Clayton - Corbis/Getty Images

Kiki Bertens bliver kørt væk fra arenaen i French Open. Foto: Tim Clayton - Corbis/Getty Images

Neymar to centimeter fra aldrig mere at kunne gå

Hun blev hjulpet op at stå og klaskede så hårdt ned i kørestolen, mens officials forklarede hende, at hun ikke skulle være bekymret, og at hendes tøj og taske også nok skulle komme med.

Med stive ben blev hun kørt baglæns væk fra Roland Garros-arenaen, og da en official forsøgte at strække hendes ben ud for at hjælpe, så skreg hun højt i smerte.

28-årige Kiki Bertens har tidligere været oppe som nummer fire i verden, men har aldrig været længere end en kvartfinale i en grandslam-turnering. Foreløbig venter i tredje runde et møde med vinderen af Anastasia Pavlyuchenkova og Katerina Siniakova.

