Driller Sverige før Rune-brag

Björn Borg, Stefan Edberg og Mats Wilander.

Svenskerne har udklækket den ene store herresingle-spiller efter den anden, men onsdag aften bliver det Danmark og Norge, der er lige midt i rampelyset.

Holger Rune brager ind i norske Casper Ruud i French Open onsdag aften. Begge spillere er for første gang i kvartfinalen i en grand slam-turnering.

- Er det sjovere, at det er en norsk spiller mod en dansk, eller hvad synes I i Norge?

- Haha, ja, det er skønt at have nogle skandinaver, der kommer langt i turneringen. Det bliver en god kamp mellem en nordmand og dansker, siger norske Christer Francke, der er tidligere tennisspiller og nu er kommentator for Eurosport, til Ekstra Bladet.

- Jeg ser frem til at se, hvem der er den bedste i de nordiske lande, nu når vi har ikke svenskerne mere. Vi er kommet af med dem. Nu er det Norge og Danmark i toppen.

- Casper er der, og Holger Rune er virkelig på vej.

Ruud og Rune mødtes senest i april til Monte Carlo Masters, hvor de også spillede på grus. Foto: Denis Balibouse/Ritzau Scanpix

Ruud favorit

Det vil ikke overraske Christer Francke, hvis kvartfinalen går i fem sæt. I så fald kan det nemt blive en midtnatsforestilling.

- Jeg forventer at se en lang kamp. Det bliver formentlig den med mest fight og den bedste fysik, der vinder, hvis ikke Holger Rune spiller på et topniveau og tager kontrol over kampen. Vi får at se. Vi er langt i turneringen, og han er ikke vant til at spille dem.

Kommentatoren peger på landsmanden som lille favorit, der ligger nummer otte på verdensranglisten. Ruud har da også vundet de tre hidtidige indbyrdes opgør.

- 55/45, måske nogle flere procenter til Casper. I en lang kamp vil han være fysisk stærkere. Hvis Rune skal vinde, skal det være i tre eller fire sæt. Casper vil være bedst i fem sæt.

Den 19-årige danske stjerne ligger nummer 40 på verdensranglisten og kan se frem til et nyt stort hop efter de mange sejre til French Open. Foto: Christophe Archambault/Ritzau Scanpix

Spillet fantastisk

Holger Rune bliver rost inden det skandinaviske brag.

- Holger har spillet ekstremt godt på det seneste og slået nogle rigtig gode modstandere. Han spillede fantastisk mod Tsitsipas.

- Han har taget nogle store skridt i den rigtige retning og er meget moden. Han er fyldt med selvtillid, siger Christer Francke.

