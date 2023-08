Drømmecomeback: Caroline Wozniacki vinder i Montreal

Caroline Wozniacki er tilbage på den internationale tennisscene, og det endda med en sejr.

I sit comeback - tre og et halvt år efter sit karrierestop - slog hun australske Kimberly Birrell, der er nummer 115 i verden.

Danskeren, der først i næste uge genindtræder på verdensranglisten, vandt med cifrene 6-2, 6-2 ved WTA 1000-turneringen i Montreal.

Allerede under opvarmningen og præsentationen havde Wozniacki det store smil på, og hun virkede komfortabel i sit comeback, hvor hun viste mange af de dyder, der i sin tid gjorde hende til verdensetter.

Første parti varede seks minutter og viste allerede mange af de sider, der tidligere kendetegnede Wozniacki.

Man så hende slide hårdt, når hun var tvunget i defensiven på baglinjen, man så hende vinde point med baghånden og ditto med slagflugtningen.

Annonce:

Desværre også to dobbeltfejl, der førte til australsk brud til 1-0. Men det skulle vise sig ikke at være et dårligt varsel.

Wozniacki spillede sig mere og mere varm i sit comeback og overtog styringen i kampen.

Den 33-årige dansker brød med det samme tilbage og brød igen til 3-1, blandt andet efter en fremragende baghåndsvinder på linjen.

Det gav Wozniacki ro på spillet, og hun tvang sin modstandere til at begå flere og flere fejl.

Efter knap tre kvarters tennis sikrede danskeren sig sættet med et rent servegennembrud til 6-2.

Australieren kom bedre med i starten af andet sæt, men Wozniacki fik overtaget med bruddet til 4-2 efter en maratonduel, hvor danskeren tog et par ballonbolde i brug.

Kort efter viste danskeren eminent teknik med en halvflugtning, og så fornemmede man, hvor det bar hen.

Wozniacki sled simpelthen sin modstander op i duellerne og sikrede sig sejren med et passérslag.

I anden runde kan danskeren komme til at møde Wimbledon-mesteren Marketa Vondrousova, som dog først lige skal slå egypteren Mayar Sherif senere tirsdag.