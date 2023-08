Drømmelodtrækning for Tauson: Anede intet om det

Som useedet spiller er det altid en udfordring at komme forbi første runde i en grand slam.

Men Clara Tauson viste klassen og slog 27. seedede Anastasia Potapova.

Tauson anede intet om sin kommende modstander. Foto: Jonas Olufson

Dermed overtager hun nu russerens seedning fremadrettet, og det gør unægteligt vejen nemmere fra nu af.

Men det er ikke noget, som den 20-årige dansker bruger som motivation.

Tauson slog Anastasia Potapova i første runde i US Open. Foto: Jonas Olufson

Efter kampen mod Anastasia Potapova vidste hun ikke engang, hvem hendes næste modstander var.

- Nej, hvem skal jeg spille mod? griner Clara Tauson.

Drømmelodtrækning

Det drejer sig om Peyton Stearns, der er nummer 59 på verdensranglisten.

Slår hun hende, står hun til at møde Katie Boulter eller Yafan Wang i tredje runde, der er henholdsvis nummer 61 og 114 på verdensranglisten.

Lodtrækningen ser favorabel ud for Clara Tauson i de kommende runder. Foto: Jonas Olufson

Clara Tauson anerkender, at det kunne have set værre ud.

- Ja, det åbner sig op nu. Jeg skal ikke møde en top ti spiller næste runde, men det er stadig en rigtig god spiller, jeg skal ind og spille imod, som du så nævner.

- Jeg kender hende lidt, men jeg kigger ikke på lodtrækningen. Vi spillede lidt af de samme juniorturneringer, da vi var yngre. Hun var vist på college et par år, så jeg har ikke set så meget til hende. Men hun er tydeligvis kommet godt efter det og ligger godt på ranglisten, siger Clara Tauson.

Tauson jubler over ikke at være ramt så hårdt af skader i 2023. Foto: Jonas Olufson

Spilleglæden tilbage

Clara Tauson er inde i en god periode, hvor hun ikke er plaget af så mange skader, som det tidligere har været tilfældet.

- Det er superdejligt. Selvfølgelig kommer der nogle skavanker hist og her. Men vi er snart på en fuld kalender, hvor jeg har spillet tennis. Så det er jeg rigtig tilfreds med, og jeg har det heldigvis godt, siger det danske tennistalent.

- Jeg har mange gange fået at vide, at jeg måske ikke ligner en, der brænder for det. Og det synes jeg altid, jeg selv har gjort. Men jeg kan mærke, at det kommer lidt mere frem i mig nu, hvor jeg virkelig har fået lagt noget ordentlig træning i det og fået nogle kampe. Jeg håber, man kan se, hvor meget, jeg brænder for det, siger hun.

Clara Tauson vandt i første runde over russeren Anastasia Potapova i tre sæt med cifrene 7-6 (7-4), 3-6, 6-3.

Torsdag spiller hun anden runde mod amerikanske Peyton Stearns.