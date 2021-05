Drømmen opfyldt: - Lidt deprimerende

Caroline Wozniacki reflekterer over sin karriere, og det at opfylde drømmen var slet ikke så stort

Caroline Wozniacki stoppede sidste vinter sin aktive karriere som tennisspiller, og hun er i fuld gang med at reflektere over karrieren.

Tilbage i oktober 2010 rykkede hun op på verdensranglistens førsteplads og fik opfyldt sin barndomsdrøm allerede som 20-årig. Men det gjorde hende ikke lykkelig.

- Det var meget spændende, men samtidig lidt deprimerende, siger Wozniacki ifølge Tennisworldusa.

- Jeg kan fortælle hvorfor. Jeg husker, at jeg vandt min kvartfinale mod Petra Kvitova i Beijing, og så vidste jeg lige efter den kamp, at jeg ville blive nummer et på WTA den følgende mandag, siger Wozniacki.

Artiklen fortsætter under billederne

Wozniacki med 1-tallet 7. oktober 2010. Foto: Andy Wong/Ritzau Scanpix

Caroline Wozniacki overtog i oktober 2010 førstepladsen på verdensranglisten, men det ændrede slet ikke noget. Foto: Andy Wong/Ritzau Scanpix

- De lavede en fantastisk præsentation for mig. Alt var fantastisk, der var blomster og champagne på banen. Min far var der, og det var virkelig vidunderligt. Jeg var nummer et i verden, men næsten intet ændrede sig, husker Wozniacki.

- Det var hele tiden det samme, og det var nok i det øjeblik, at jeg indså, at alt handler om rejsen. Det handler om vejen derhen. Det handler om alle de timer, du har brugt gennem år, oplevelserne og op- og nedture.

- Det er, hvad der virkelig betyder noget. Selvfølgelig er det fantastisk at opnå sin største drøm, men man er nødt til at nyde vejen derhen, siger Wozniacki.

Bortset fra nogle få uger i februar 2011 så holdt Wozniacki førstepladsen på verdensranglisten frem til januar 2012, og hun erobrede førstepladsen igen i januar 2018 og fire uger frem, da hun vandt sin første grandslam i Australian Open.

Med sine samlede 71 uger ligger Wozniacki i top-10 over spillere med flest uger som verdens bedste.

FLEST UGER SOM VERDENS BEDSTE

377 Steffi Graf, Tyskland

332 Martina Navratilova, USA

319 Serena Williams, USA

260 Chris Evert, USA

209 Martina Hingis, Schweiz

178 Monica Seles, Jugoslavien/USA

117 Justine Henin, Belgien

98 Lindsay Davenport, USA

74 Ashleigh Barty Australien

71 Caroline Wozniacki, Danmark

64 Simona Halep, Rumænien

51 Victoria Azarenka, Belarus

39 Amelie Mauresmo, Frankrig

34 Angelique Kerber, Tyskland

26 Dinara Safina, Rusland

25 Naomi Osaka, Japan

21 Maria Sharapova, Rusland

21 Tracy Austin, USA

20 Kim Clijsters, Belgien

18 Jelena Jankovic, Serbien

17 Jennifer Capriata, USA

12 Arantxa Sanchez Vicario, Spanien

12 Ana Ivanovic, Serbien

11 Venus Williams, USA

8 Karolina Pliskova, Tjekkiet

4 Garbine Muguruza, Spanien

2 Evonne Goolagong Cawley, Australien

Efter karrieren har Wozniacki blandt andet hygget sig med Michael Jordans luksus, hvor droner kommer flyvende med snacks.