Drømmeparret afslører: - Sex 12-15 gange om ugen

To af verdens bedste tennisspillere gennem de senere år danner par uden for banen, og konens indvirkning har stor indflydelse på mandens nyeste succes

Han har netop vundet den prestigefyldte ATP-turnering på gruset i Monte Carlo og ligger højere end nogensinde som nummer 12 i verden. Hun vandt singleturneringen US Open i 2015 som en af 28 WTA-titler og var oppe som nummer seks i verden i single og et i double.

Siden juni 2016 har to af Italiens største tennisspillere, 31-årige Fabio Fognini og 37-årige Flavia Pennetta, været gift, og nu taler de i en hidtil uset grad ud om deres privatliv.

Årsagen til Fogninis pludselige succes skal muligvis findes i det gode forhold til hustruen.

- Flavia har aldrig forladt mig. Hun har støttet mig. Du er nødt til at vide, hvordan man står ved siden af mig. Det er ikke nemt, siger Fognini til Il Corriere Della Sera.

- Flavia er alt: hustru, mor, assistenttræner. Jeg har også sagt grimme ord...Jeg er en anden person uden for banen end inde på banen. Det er som et dobbeltjob. Jeg er på en god og en dårlig måde, siger Fognini.

- Når jeg har været forkert, så har jeg betalt for konsekvenserne. Men jeg har altid været mig selv og har arbejdet hårdt og set fremad. Du laver fejl, og jeg har været nødt til at lære det og acceptere det. Så ændrer du dig og vokser, og i Monte Carlo-ugen viste jeg det, siger Fognini, der også omtaler hustruen som mentaltræner.

Artiklen fortsætter under billederne

Fognini slog gruskongen Rafael Nadal i semifinalen i Monte Carlo. Foto: ERIC GAILLARD/Ritzau Scanpix

Fognini viser muskler. Foto: Andreas Solaro/Ritzau Scanpix

Sejren i Monte Carlo har også sendt ham i et noget særpræget tv-interview med Le Iene hos italienske Mediaset. Her taler den mandlige tennisstjerne for alvor ud om forholdet til den seks år ældre tidligere US Open-vinder, der stoppede sin aktive karriere med indgangen til 2016.

- Vi har sex 12-15 gange om ugen, men under turneringer er det mindre. Måske syv-otte gange, siger Fognini.

Og der er bestemt ikke noget med, at det ikke må ske lige før en kamp.

- Jeg kan kun anbefale det, lyder det fra Fognini, der i interviewet også fortæller, at han var 15 år, da han kyssede første gang, og 17 år da han første gang havde sex, og så afslører han grinende, at de mindste kønsorganer i tennisverdenen sidder på kineserne.

Artiklen fortsætter under billederne

Flavia Pennetta vandt US Open i 2015 og kort efter reklamerede hun for Giorgio Armani. Foto: STEFANO RELLANDINI/Ritzau Scanpix

Pennetta med trofæet i US Open. Foto: Ritzau Scanpix/Brendan Mcdermid

Pennetta server på vej mod US Open-triumfen i 2015. Foto: Ritzau Scanpix/Mike Segar

Der er sket lidt siden deres første kys i 2014.

- Vi har altid haft et godt forhold, hvor vi har grinet og givet gode råd og har talt åbent omg tennis og privatliv. Mange beslutninger i vores karrierer har været taget efter at have talt sammen, siger Pennetta til Corriere Della Sera.

- Da vi endte vores tidligere forhold, sad vi sammen og talte. Der har altid været ærlighed mellem os. Det var også Fabio, der gav mig mit livs værste nyhed, da vores ven Federico Luzzi døde i 2008, siger Pennetta.

- Og det var ham, der fortalte, at min tidligere kæreste skulle være far med sin nye kæreste, siger Pennetta.

I maj 2017 blev de to tennisstjerner også forældre, da lille Federico blev født. Flavia Pennettas tidligere kæreste var i øvrigt også tennisspiller - nemlig spanske Carlos Moya, der ligesom Fognini var bedst på grus.

