Dronningen af hardcourt: Wozniacki topper ny liste

MELBOURNE (Ekstra Bladet): Udover at være forsvarende mester i årets første grand slam kan Caroline Wozniacki glæde sig over det flotte ’power-index’, som de kvindelige spilleres organisation, WTA, netop har udsendt.

De dokumenterer nemlig, at danskeren er dronningen af hardcourt, som udgør det blå underlag ved Australian og US Open, og som dominerer det meste af sæsonen, først i Mellemøsten, siden i USA og sidst på året i Asien.

WTA har skabt en Top 20 over de spillere, der har præsteret bedst på hardcourt gennem de seneste fire sæsoner, og Caroline Wozniacki topper listen foran Karolina Pliskova med sæsonfinalevinderen Elina Svitolina på tredjepladsen foran verdensetteren Simona Halep.

De indsamlede resultater vægtes med 100 procent for den igangværende 2019-sæson, 75 for 2018, 50 for 2017 og 25 procent for 2016, og for Caroline Wozniacki kommer undersøgelsens bundlinje ikke som nogen stor overraskelse.

- Hardcourt har altid været det underlag, hvor jeg føler mig bedst tilpas. Det er klart, at der er forskel på hurtig og langsom hardcourt, men generelt føler jeg, at jeg ved, hvor mine fødder er, og jeg kan løbe godt på det. Jeg kan også skifte side rigtigt hurtigt.

- Så du er ikke overrasket over, at du topper den?

- Ikke sådan rigtigt, nej. Jeg har lavet rigtigt gode resultater på det underlag, mens det er lidt forskelligt med de andre. Gruset har ikke altid været min ven, men vi arbejder på det, haha

- Så du accepterer altså at være dronningen af hardcourt?

- Ja, det gør jeg gerne, haha.

Udtrykket 'ud i det blå' har sin helt egen betydning for dronningen af hardcourt. Foto: Roger Parker

Bemærk at resultaterne fra denne uges turneringer i Sydney og Hobarth ikke er regnet med på følgende liste.

1. Caroline Wozniacki

I 2018 hed hendes sejrsstatistik 26-12 med turneringssejre i Melbourne og i China Open, finale i Auckland og semifinale i Doha. I 2017 vandt hun sæsonfinalen, ligesom hun sejrede i Tokyo. Samme år var hun tabende finalist i Toronto, Miami, Dubai og Doha. I 2016 vandt hun i Hongkong og Tokyo og var semifinalist ved US Open.

2. Karolina Pliskova

Den skarpt servende tjekke havde i 2018 en sejrsstatistik på 32-16 efter en lang række fine resultater, ligesom hun har åbnet 2019 med sejr i Brisbane.

3. Elina Svitolina

Ukrainerens 2018 kulminerede med sejr i sæsonfinalen efter titler i Dubai og Brisbane.

4. Simona Halep, Rumænien

5. Angelique Kerber, Tyskland

6. Naomi Osaka, Japan

7. Sloane Stephens, USA

8. Garbiñe Muguruza, Spanien

9. Petra Kvitova, Tjekkiet

10. Caroline Garcia, Frankrig

11. Julia Görges, Tyskland

12. Venus Williams, USA

13. Madison Keys, USA

14. Anastasija Sevastova, Letland

15. Serena Williams, USA

16. Johanna Konta, England

17. Aryna Sabalenka, Hviderusland

18. Ashleigh Barty, Australien

19. Daria Kasatkina, Rusland

20. Dominika Cibulkova, Slovakiet

Du kan læse mere detaljeret om pointgivningen på WTA’s hjemmeside.

Se også: Caroline åbner ballet med Federer: - Det er helt fantastisk

Se også: Legende før titelforsvar: En klogere Caroline kan vinde igen

Brød helt sammen: Tårevædet verdensstjerne tæt på stop