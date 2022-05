Droppede sommerhuset og opsparingen: - Du kan ikke gøre andet

Roland Garros, Paris (Ekstra Bladet): Sommerhuset er for længst solgt. Pensionsopsparingen er droppet. Og familien har optaget lån i huset.

Allerede for flere år siden tog Holger Runes mor og manager, Aneke Rune, og resten af familien den beslutning.

Det var all-in på sønnens tenniskarriere. Pengene skulle frigøres og i stedet bruges på alverdens rejser, hoteller og specialister i jagten på den store drøm.

Nu - blot tre år efter sommerhuset er blevet solgt fra, - kan Aneke Rune se, hvordan hendes søn imponerer mod de bedste spillere i verden og onsdag aften kan spille sig i en semifinale ved grand slam-turneringen French Open i Paris.

Men hvordan tager man lige så stor en beslutning? For Aneke Rune var det intet andet end en selvfølge.

- Hvis du står og ser den ild og de julelys, der er i Holgers øjne, når han spiller tennis, så skal man godt nok være tough som forælder, hvis man siger ‘det kan jeg desværre ikke hjælpe dig med’, fortæller hun til Ekstra Bladet.

Holger Rune er ét stort smil, når han først har en ketcher og en tennisbold i hånden. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Derfor prøver man at gøre alt, man kan. Det ville være noget andet, hvis han ikke var der, og glæden ikke strålede ud af ham, når han havde en ketcher i hånden. Så ville jeg aldrig overveje at slå kolbøtte og knuder på mig selv. Men når han brænder så meget for det, så kan du som forældre ikke gøre andet.

Aneke Rune har i forvejen sat sin egen karriere som selvstændig lidt på standby og i stedet gået ind i Holger Runes karriere for fulde drøn.

Det betyder også, at hun i rollen som manager blandt andet tager sig af ting som rejseplanlægning, pressehåndtering og kontraktforhandlinger - foruden alle de penge, familien har smidt i det.

Men det betyder ikke, at hun ofrer noget, mener hun.

- Jeg synes ikke, det er fravalg. Jeg synes, det er en naturlig konsekvens af at få børn, at der kommer en anden dimension i ens liv. Så kommer der bare nogle ting, som man ikke kan mere. Er det ærgerligt? Det synes jeg ikke. Jeg ofrer ikke, siger hun.

For Aneke Rune er der ikke noget særligt ved, at familien har kastet nærmest alt, hvad de har i hænderne, for at hjælpe deres søn. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Noget, der kan gøre mig rigtig ked af det, er, når andre forældre står og siger, at nu har de brugt så og så mange penge på en fysisk træner. Der tænker jeg, hvorfor den brok? Så lad være. Man gør det, fordi man har lyst til at gøre det, fordi det føles rigtig, og fordi man gerne vil hjælpe sine børn.

- Hvis jeg gik og sagde til Holger ‘nu har vi også ofret alt det på dig’. Hvad ville han få ud af det? Hvis jeg ikke synes, det var rigtigt at gøre, så ville jeg ikke gøre det. Der er noget galt, hvis man tænker sådan.

Derfor har det heller aldrig været et spørgsmål for Aneke Rune og familien, at der skulle lægges meget tid og mange penge i sønnen og hans udvikling.

Aneke Rune følger sin søn rundt i hele verden. Selv på træningsbanen er hun med. Foto: Tariq Mikkel Khan

Men selvom det nu også begynder at give afkast i form af store præmiepenge og millionkontrakter i sponsorater, så skylder Danmarks bedste mandlige tennisspiller ikke sin familie det mindste.

- Han skal ikke være speciel ydmyg over for mig, fordi jeg gør meget for ham. Det vil jeg under ingen omstændigheder have. Det er ikke ham, der har kommet og sagt, at jeg skulle gøre sådan og sådan.

- Jeg har haft mulighed for at stå af alle de gange, jeg har haft lyst til det, men jeg har valgt at blive, så længe Holger har behov for det.

Holger Runes French Open-kvartfinale mod norske Casper Ruud spilles onsdag aften klokken 20.45.

